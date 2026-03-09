Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, CA.) — El Departamento de Salud del Condado, junto con The Chesley Initiative, CenCal Health, la Fundación James S. Bower y Cottage Health, presenta el Foro de Implementación Clínica de California sobre COVID prolongado y enfermedades crónicas asociadas a infecciones (IACCI, por sus siglas en inglés) el 21 de marzo de 2026, de 1:30p.m. a 5:30p.m. PST, en el Hotel Mar Monte de Santa Bárbara. El evento reúne a líderes en el sector de salud, médicos, científicos y miembros de la comunidad para ayudar a mejorar el diagnóstico y el tratamiento del COVID prolongado y las IACCI.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), casi el 7 % de los adultos estadounidenses han padecido COVID prolongado. El impacto económico del COVID prolongado en Estados Unidos podría alcanzar los 2,6 billones de dólares, debido a la discapacidad, la pérdida de ingresos y los gastos médicos. La presentación multisistémica y la variabilidad de los síntomas del COVID prolongado y otras IACCI suelen dar lugar a retrasos prolongados en el diagnóstico, una atención fragmentada y derivaciones repetidas entre especialidades.

El programa contará con panelistas de UCLA Health, UCLA Health Long COVID Program; Keck USC COVID Recovery Clinic; Ventura Family Medicine Residency; y Stanford Long COVID Collaborative. El diálogo se enfocará en los nuevos esquemas de diagnósticos, los modelos de tratamiento interdisciplinarios y las consideraciones de implementación para los sistemas de salud.

El conferenciante principal, el Dr. David Putrino, PhD presentara investigación emergente y mejores prácticas clínicas basadas en evidencia para Long COVID u otras IACCI relacionadas. El Dr. Putrino es Profesor de Rehabilitación y Rendimiento Humano en la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, director de Innovación en Rehabilitación del Sistema de Salud Mount Sinai y director familiar Nash del Centro Cohen para la Recuperación de Enfermedades Crónicas Complejas (CoRE, por sus siglas en inglés).

«Cuatrocientos millones de personas en todo el mundo han sufrido COVID prolongado, por no mencionar los millones que viven con EM/SFC, enfermedades crónicas transmitidas por garrapatas y otras afecciones crónicas y enfermedades asociadas a infecciones», afirmó la Dra. Putrino. «Tenemos que empezar a pensar en el COVID prolongado de la misma manera que los investigadores del cáncer han estado pensando en el cáncer durante las últimas décadas».

El Dr. Putrino ofrecerá una visión general de alto nivel del Manual para proveedores de IACCI 2025, publicado recientemente, durante la sesión. Desarrollado por Mount Sinai CoRE, el manual guía a los médicos a lo largo de todo el proceso de atención de los IACCI, incluido el COVID prolongado. Actualizado cada seis meses y publicado en el sitio web del HHS, se espera que el manual evolucione hasta convertirse en unas directrices dinámicas y «vivas» a partir de 2026, proporcionando a los médicos resúmenes clínicos actualizados periódicamente, orientación diagnóstica y conocimientos sobre el tratamiento de los principales investigadores y expertos clínicos.

Con opciones de asistencia en persona y virtual, el evento es gratuito, pero es necesario inscribirse por adelantado. Regístrese AQUÍ o en https://www.chesleyinitiative.org Se anima a médicos, responsables clínicos, administradores sanitarios, pacientes y cuidadores a que asistan y compartan esta oportunidad con sus colegas. El programa complementario está acreditado como formación médica continua (CME por sus siglas en inglés) por la Asociación Médica de California.

Acerca de The Chesley Initiative

The Chesley Initiative (TCI) es una organización sin ánimo de lucro registrada según la sección 501(c)(3) que crea campañas multimedia de gran impacto utilizando potentes medios artísticos, desde películas hasta eventos presenciales, con el fin de inspirar la concienciación, el diálogo y la acción. TCI amplifica los esfuerzos colectivos para acelerar la traducción de la investigación científica a la práctica clínica real y concienciar sobre las personas que padecen COVID prolongado y IACCI.