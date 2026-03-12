Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 12 de marzo de 2026

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara, en colaboración con la Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara y el Consejo de Planificación de Cuidado Infantil de Santa Bárbara, se complace en invitar a los miembros de la comunidad a la segunda Feria de Recursos para la niñez.

Este evento ofrece información sobre cuidado infantil, preescolar, inscripción en kindergarten de transición (TK), campamentos de verano, enriquecimiento educativo y apoyo familiar. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer programas y recursos de más de 30 organizaciones asociadas, así como descubrir los servicios de la biblioteca, incluyendo clases de alfabetización temprana, actividades extracurriculares y apoyo a la crianza.

Feria de recursos para la niñez

Domingo, 22 de marzo de 2026

De 10:30 a.m. a 1:00 p.m.

Biblioteca Central, Michael Towbes Library Plaza (en el 40 E. de la calle Anapamu).

Este evento gratuito es una excelente oportunidad para que las familias se conecten con grupos comunitarios que apoyan el aprendizaje de los niños, mientras disfrutan de actividades divertidas y familiares.

¡Esperamos verlos allí!

Para obtener más información, visite la página Feria de recursos para la niñez (SantaBarbaraCA.gov/ChildrensResourceFair).