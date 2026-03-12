Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 12 de marzo de 2026 – La alcaldesa de la ciudad de Goleta, Paula Perotte, quiere invitar formalmente a USTED a la noche más importante del año en Goleta, que tendrá lugar el mes que viene, el miércoles 15 de abril, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en el Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue). Vea la vídeo invitación en español con la concejala Luz Reyes-Martín (1er Distrito) para el Estado de la Ciudad de Goleta 2026, con detalles sobre qué esperar en este evento memorable e informativo. La Ciudad también publica la vídeo invitación en ingles con la alcaldesa Paula Perotte.

Novedad este año, todo el Concejo Municipal se unirá a la alcaldesa para presentar el Discurso sobre el Estado de la Ciudad en 2026. El evento es gratuito para el público. Habrá interpretación simultánea en español disponible y se ofrecerán bebidas ligeras.

El evento incluye:

• 4:30 p.m.

– La banda de jazz de la preparatoria Dos Pueblos tocara en el quiosco frente al Centro Comunitario de Goleta.

• 5:00 p.m.

– Ven temprano para consultar nuestras mesas informativas de la ciudad con proyectos y programas actuales y próximos. Socializa informalmente con el Ayuntamiento de Goleta, los interesados, el personal municipal y los demás goletanos. Envía una pregunta para que te respondan durante la sesión de preguntas y respuestas del programa, haz fotos y disfruta de bebidas ligeras.

• 6:00 p.m.

– El programa principal comienza:

o Discurso sobre el Estado de la Ciudad de 2026 de la alcaldesa y los concejales

o El gerente municipal Robert Nisbet ofrece una actualización sobre las finanzas de la ciudad

o Sesión de preguntas y respuestas con la alcaldesa Perotte y los directores de departamento

Hay estacionamiento en las zonas en frente y al lado del Centro Comunitario de Goleta. También hay estacionamiento adicional disponible detrás del edificio.

Si amas Goleta, esta es una noche que no querrás perderte.

¡Nos vemos el 15 de abril!