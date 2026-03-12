Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

SANTA BÁRBARA, CA – 11 de marzo de 2026

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara invita a la comunidad a celebrar la inauguración de Biblioteca Móvil 2.0, la segunda unidad móvil de la biblioteca, durante un evento especial en la Plaza de la Biblioteca Michael Towbes.

Este logro representa dos años de planificación para ampliar la capacidad de la biblioteca de llevar libros, recursos y conexiones directamente al lugar donde residen, trabajan y se divierten los miembros de nuestra comunidad. La Biblioteca Móvil 2.0 fue posible gracias a una beca de la Biblioteca del Estatal de California y a una generosa donación de la Fundación James M. Cox.

La celebración incluirá recorridos guiados por la nueva unidad móvil, oportunidades para conocer al personal de la biblioteca que opera los servicios móviles y compartir comentarios sobre el impacto y el futuro de la Biblioteca Móvil.



Inauguración de Biblioteca Móvil 2.0

Miércoles, 25 de marzo de 2026

De 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Biblioteca Central, Plaza de la Biblioteca Michael Towbes (en el 40 E. de la calle Anapamu).

Información del evento | Agregar evento a su calendario

En 2025, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara brindó 709 horas de servicio público en 373 paradas de la Biblioteca Móvil. Este impacto ha llevado los servicios de la biblioteca a lugares donde no existe una sede física, fomentando la comunidad a través de la lectura y llevando alegría a donde quiera que vaya. La adición de una segunda unidad móvil ampliará la capacidad, pero los servicios se implementarán en fases mientras la Biblioteca fortalece su personal y ajusta las rutas para satisfacer mejor las necesidades de la comunidad. Este enfoque gradual permitirá al personal adaptarse a la operación expandida de las unidades móviles sin comprometer la calidad del servicio comunitario.

Para más información, visita Biblioteca Móvil (SantaBarbaraCA.gov/LOTG).