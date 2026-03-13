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Credit: County of Santa Barbara

(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El Condado de Santa Bárbara lanzará un esfuerzo intensivo de cumplimiento de las normativas sobre venta ambulante de alimentos en aceras desde abril hasta octubre de 2026, tras la adopción de una Ordenanza de Venta Ambulante por parte de la Junta de Supervisores y la aprobación de un Programa Piloto de Divulgación de seis meses.

El programa de divulgación responde a un aumento considerable en la venta ilegal de alimentos en las carreteras y aceras tras la aprobación de leyes estatales, incluyendo el Proyecto de Ley del Senado 946 (SB 946) (2018) y el SB 972 (2022), los cuales limitaron la autoridad de aplicación local y expandieron la actividad de venta en aceras. Aunque estas leyes tenían como objetivo promover el emprendimiento, redujeron las herramientas regulatorias locales y contribuyeron a crecientes desafíos de salud y seguridad pública.

Riesgos documentados para la salud pública y la seguridad

Desde mayo de 2023, los Servicios de Salud Ambiental (EHS, Environmental Health Services) del condado han emitido 223 Avisos de Infracción a vendedores que operaban sin los permisos de salud requeridos. Las inspecciones han identificado peligros graves, que incluyen:

• Alimentos almacenados o transportados sin refrigeración.

• Temperaturas inadecuadas de cocción y mantenimiento.

• Ausencia de instalaciones para lavarse las manos.

• Contaminación cruzada y manipulación insalubre de alimentos.

• Infestaciones de cucarachas y plagas.

• Cocción con fuego abierto en áreas de alto riesgo de incendio.

• Venta ambulante en las carreteras 154 y 246, creando peligros de tráfico

• Vertido ilegal de grasas y residuos de alimentos.

Tan solo en 2025, el personal de EHS registró más de 400 horas de horas extras realizando inspecciones fuera del horario y durante fines de semana. Entre septiembre de 2025 y enero de 2026, nueve operativos de cumplimiento dieron lugar a 14 Avisos de Infracción y la eliminación voluntaria de aproximadamente 575 libras de carne contaminada.

“Proteger la salud y seguridad del público es nuestra mayor responsabilidad como supervisores”, dijo la supervisora del Tercer Distrito, Joan Hartmann. “La ley estatal ha limitado nuestras herramientas locales para detener la venta insegura de alimentos, pero nos estamos adaptando para garantizar que los alimentos se preparen y vendan de manera segura en nuestras comunidades”.

El presidente de la Junta de Supervisores, Bob Nelson, enfatizó la importancia de una aplicación estricta de la Ley para proteger a los negocios con permiso. “Los restaurantes y vendedores legales invierten en permisos, inspecciones y cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria”, dijo el presidente Nelson. “Tenemos la responsabilidad de garantizar condiciones equitativas y proteger tanto a los consumidores como a los propietarios de negocios que siguen las reglas”.

Lo que exige la ordenanza

La ordenanza establece requisitos claros para los vendedores que operan en las áreas no incorporadas. Los vendedores deben obtener un permiso de vendedor, una licencia comercial y, si venden alimentos o bebidas, un permiso de salud del condado. La venta se limita a las aceras pavimentadas y caminos destinados al tránsito peatonal.

Los vendedores de alimentos en aceras con permiso pueden vender artículos alimenticios de bajo riesgo y preaprobados desde pequeños carritos o puestos en aceras públicas, siempre que cumplan con todos los permisos requeridos. Esto incluye: paleteros, fruteros, vendedores de carritos de fruta y otros operadores de alimentos móviles compactos.

Las instalaciones grandes tipo restaurante improvisado, las parrillas de fuego abierto, las operaciones que involucren carne cruda o alimentos de alto riesgo y la venta en calles, carreteras, camellones o ciclovías no están permitidas debido al aumento de los riesgos para la salud y la seguridad pública.

Programa piloto de divulgación

El programa piloto de abril a octubre establece un equipo coordinado de divulgación y cumplimiento compuesto por Servicios de Salud Ambiental, Obras Públicas y la Oficina del Alguacil. Se llevarán a cabo hasta 15 eventos de cumplimiento en áreas donde se han concentrado las infracciones.

Los miembros del equipo de divulgación se identificarán claramente como personal del condado y no recopilarán ni compartirán el estatus migratorio/ciudadano de los proveedores durante los permisos de salud o las inspecciones.

Los infractores recibirán un aviso de infracción y pueden ser multados o se les podría confiscar su equipo y alimentos.

Los residentes pueden informar sus preocupaciones sobre vendedores de alimentos sin permiso a los Servicios de Salud Ambiental al 805-681-4900 (Santa Bárbara) o al 805-346-8460 (Santa María) o a través del formulario de reporte en línea del condado http://bit.ly/3W9cQhS

Para obtener más información sobre los Servicios de Salud Ambiental, visite el sitio web del condado en http://www.countyofsb.org

La ordenanza y los materiales presentados a la Junta se pueden encontrar aquí: County of Santa Barbara – File #:26-00135

Información y guía de venta segura en aceras: Información de venta segura en aceras | Condado de Santa Bárbara, CA – Sitio web oficial