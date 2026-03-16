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GOLETA, CA, 16 de marzo de 2026 – La colaboración de la Ciudad de Goleta con Partners in Housing Solutions (PHS) está dando resultados para las personas sin hogar en la ciudad de Goleta. Reconociendo la grave escasez de viviendas asequibles en la región, la ciudad se asoció con PHS el año pasado para ayudar a 25 hogares que sufren la falta de vivienda. Juntas, ambas agencias se comprometieron a combinar recursos locales, coordinar la gestión de casos y asociarse con propietarios para crear vías de estabilidad para los residentes de Goleta.

Una de esas historias de éxito es Katie, madre trabajadora de dos niños pequeños que vivía en su coche en Goleta en otoño de 2025. A pesar de mantener un empleo a tiempo completo, se enfrentó a repetidas denegaciones de alquiler debido a problemas de crédito y antecedentes de alquiler.

Ganaba demasiado para poder acceder a muchos programas de asistencia pública, pero no lo suficiente para cumplir con los requisitos tradicionales de selección de alquileres, una realidad que muchas familias trabajadoras enfrentan en el mercado inmobiliario actual.

PHS proporcionó apoyo tanto inmediato como a largo plazo, ayudando a Katie a conseguir acuerdos seguros de corta duración mientras buscaba alojamiento permanente. Cuando los alquileres locales resultaron inalcanzables, PHS trabajó de forma creativa para identificar opciones más asequibles en comunidades del centro del condado, asegurando que Katie se mantuviera conectada con la escuela de sus hijos y sus redes de apoyo esenciales.

Al agrupar recursos entre la ciudad de Goleta y sus socios, PHS pudo cubrir los costes iniciales y proporcionar estabilidad financiera a corto plazo. Katie también fue inscrita en el Programa de Vivienda Familiar Mariposa del PHS para fortalecer su transición hacia una vivienda permanente.

A través de la red de gestores de propiedades de confianza de PHS, se desbloqueó una unidad y Katie fue aprobada. En menos de una semana, Katie y sus hijos se mudaron a su nuevo hogar.

“Por eso mismo importan las asociaciones”, dijo Chuck Flacks, coordinador de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Goleta. “Katie trabajaba duro y hacía todo lo posible por sus hijos. Lo que necesitaba no era motivación — era un sistema dispuesto a trabajar con ella. Gracias a la relación con Partners in Housing Solutions y a su experiencia en relaciones con propietarios, pudimos eliminar las barreras que le impedían acceder a la vivienda. Así es como convertimos la oportunidad en estabilidad duradera para las familias locales.”

Mediante una inversión reflexiva en prevención, reubicación rápida y alianzas de confianza, la ciudad está ayudando a los vecinos a pasar de la incertidumbre a la estabilidad — una familia a la vez.Para quienes estén interesados en obtener más información o apoyar el trabajo, por favor contacten con Chuck Flacks, Coordinador de Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad de Goleta, en cflacks@cityofgoleta.gov.