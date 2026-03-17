Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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CONDADO DE SANTA BÁRBARA, California — El personal del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (APCD) distribuyó 400 purificadores de aire a los residentes de Old Town Goleta el sábado, como parte del Programa de Habitaciones de Aire Limpio del APCD. Los purificadores de aire se distribuyeron por orden de llegada, limitados a uno por hogar, y se requirió comprobante de domicilio para participar. Los purificadores de aire ayudan a mantener limpio el aire interior, creando una “habitación de aire limpio”, cuando el humo de los incendios forestales afecta la calidad del aire.

Los residentes elegibles de Old Town Goleta — según lo define este mapa del estado de California— que no pudieron asistir al evento del sábado, ahora pueden completar una solicitud por internet para recibir un purificador de aire gratis directamente a su domicilio. Quienes presenten la solicitud por internet también deberán proporcionar un comprobante de domicilio, y la entrega de los purificadores se limita a uno por domicilio, incluyendo aquellos que participaron en el evento del sábado. Los purificadores de aire disponibles a través de la solicitud por internet se distribuirán por orden de llegada, hasta agotar existencias. Puede acceder a la solicitud en línea aquí.

El evento del sábado también contó con la participación de 52 personas de la comunidad que disfrutaron de pruebas de manejo gratis de autos eléctricos. Organizado por el Programa de Asistencia para la Conducción Limpia (DCAP) y copatrocinado por la Coalición de Ciudades Limpias de la Costa Central (un programa administrado por el APCD) y el Consejo Ambiental Comunitario, el evento permitió a los asistentes ver y conducir una variedad de autos eléctricos de concesionarios locales y conocer los incentivos del DCAP. El DCAP ofrece hasta $12,000 para la compra o el arrendamiento de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable nuevo o usado para participantes que cumplan con los requisitos de ingresos, con prioridad para los residentes de comunidades de bajos ingresos o desfavorecidas.

APCD se complace en haber colaborado con la ciudad de Goleta para planificar y organizar el evento del sábado en el Goleta Community Center in Old Town. Las miembros de la junta directiva de APCD, Paula Perotte (alcaldesa de la ciudad de Goleta) y Joan Hartmann (supervisora del condado, distrito 3), también asistieron al evento del sábado y conversaron con los participantes.

“El sábado fue un gran día para disfrutar del aire limpio y un gran sentido de comunidad,” dijo Aeron Arlin Genet, directora ejecutiva de APCD. “Al igual que todo el personal de APCD que colaboró en el evento, disfruté viendo el entusiasmo por los autos eléctricos, y fue genial ver a tantas familias de Old Town recoger un purificador de aire. Animo a cualquier residente del Old Town que no haya podido venir el sábado a que complete el formulario por internet para obtener un purificador de aire gratis, hasta agotar existencias.”

Recursos e información sobre purificadores de aire y habitaciones con aire limpio Los purificadores de aire se pueden comprar en tiendas locales o por internet, y existen en diversas marcas y modelos, adecuados para diferentes tamaños de habitaciones. Un purificador de aire para una habitación pequeña cuestan alrededor de $100.

Si estás pensando en comprar un purificador de aire, aquí tienes algunas características que debes tener en cuenta:

• Certificado por la Junta de Recursos del Aire de California para su venta en el estado de California: https://ww2.arb.ca.gov/list-carb-certified-air-cleaning-devices

• Clasificación HEPA

• Certificación Energy Star

• Indicador luminoso para el cambio de filtro

• Eficaz según el tamaño de la habitación donde se vaya a utilizar

• Funcionamiento silencioso: aproximadamente 45 decibelios o menos

APCD tiene una página web dedicada a información sobre cómo configurar su propia “habitación de aire limpio,” con infografías y videos bilingües que se centran en: 1) cómo elegir y usar un purificador de aire; 2) cómo crear un dispositivo de filtración de aire casero (DIY) que funcione de manera similar a un menor costo; y 3) cómo minimizar las fuentes comunes de contaminación del aire interior durante incendios forestales.

APCD ofrece numerosos recursos en su sitio web para consultar y comprender la calidad del aire en el condado de Santa Bárbara. APCD también proporciona datos de calidad del aire actualizados durante las últimas 24 horas para cada estación de monitoreo del condado, así como pronósticos diarios: https://www.ourair.org/pronosticos-y-calidad-del-aire-de-hoy/?lang=es.