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SANTA BÁRBARA, CA – 17 de marzo de 2026



Hoy, la Ciudad de Santa Bárbara y The Harbor Restaurant resolvieron sus disputas del pasado y acordaron avanzar juntos, trabajando hacia un futuro más prometedor para el restaurante, la Ciudad, Stearns Wharf, los residentes locales, los visitantes y todas las personas que valoran lo que hace de Santa Bárbara un lugar extraordinario para vivir, trabajar y disfrutar.



En los últimos años, desde la pandemia de COVID-19, The Harbor Restaurant en Stearns Wharf ha cambiado de propietarios y recientemente modernizó su espacio, menú, servicio y estilo. Ahora, con un nuevo liderazgo, la Ciudad y sus arrendatarios están encontrando maneras de colaborar para restaurar este centro emblemático, donde residentes y visitantes pueden disfrutar de impresionantes vistas de nuestra excepcional comunidad costera. El acuerdo resuelve una serie de disputas pendientes, incluido el pago de rentas atrasadas y la reestructuración de los términos del arrendamiento, lo que permitirá a The Harbor Restaurant continuar con su proceso de rehabilitación y renovación, y garantizar el desarrollo exitoso de esta propiedad clave en Stearns Wharf.



“Resolvimos nuestras demandas con la Ciudad durante una mediación de nueve horas que contó con un alto nivel de cooperación y compromiso por parte de todos los involucrados. La Ciudad y los propietarios de The Harbor Restaurant lograron resolver la renta pendiente, créditos por mejoras y mejoras adicionales, y alcanzaron acuerdos sobre la renta en curso mientras se negocia un nuevo contrato de arrendamiento con opciones que garantizan que la Ciudad recibirá renta a valor de mercado por la propiedad”, dijo John Thyne, abogado y uno de los propietarios de The Harbor Restaurant. Él y sus socios, Olesya Thyne, Eugenio Sánchez y Carolina Jiménez, esperan colaborar estrechamente con el Departamento de Waterfront y la Ciudad.



“Creemos que este acuerdo representa un nuevo comienzo para The Harbor Restaurant, y esperamos garantizar que el público sea atendido no solo asegurando que se recaude renta a valor de mercado por el inmueble, sino también asegurando que un restaurante de primera categoría esté disponible en esta ubicación de Stearns Wharf los siete días de la semana. Nos entusiasma ver la cantidad de nuevos empresarios que están invirtiendo en el Distrito Waterfront y estamos deseosos de colaborar con The Harbor y otros para mantener una comunidad empresarial vibrante y próspera en Stearns Wharf, la Marina y el Puerto”, dijo Kelly McAdoo, jefa de Gobierno (City Administrator).



The Harbor Restaurant y la Ciudad de Santa Bárbara agradecen a su mediador, John Derrick, por su excelente labor.