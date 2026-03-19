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SANTA BÁRBARA, CA – 18 de marzo de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara iniciará la fase final de un proyecto de reemplazo de la tubería principal de agua en Alameda Padre Serra (APS) y calles cercanas, como parte del objetivo de la Ciudad de reemplazar el 2% del sistema de agua cada año para mantener un servicio de agua potable seguro y confiable. Las obras se llevarán a cabo en APS, desde Las Alturas Road hasta la rotonda Five Points, a partir del 23 de marzo. El horario de trabajo será de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se prevé que el proyecto finalice a finales de abril.

Debido a la estrecha anchura de la vía y al tamaño del equipo de obra necesario para completar los trabajos, se requerirán cierres temporales de APS y de calles circundantes. Se colocarán desvíos de tráfico y señales de prohibición de estacionamiento en la zona de obras.

Horario de trabajo:



Proyecto de reemplazo de la tubería principal de agua: Alameda Padre Serra en Sycamore Creek Bridge

23 de marzo a finales de abril de 2026

De lunes a viernes

De 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Fase 1 (primeras dos semanas) – APS, desde la rotonda Five Points hasta la calle Gutiérrez, permanecerá cerrada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para la instalación de un puente de tuberías sobre el arroyo Sycamore.

Fase 2 – APS, desde la rotonda Five Points hasta la calle Gutiérrez, permanecerá cerrada durante el horario de trabajo; el carril en dirección oeste reabrirá por las tardes y los fines de semana.

Fase 3 (trabajo simultáneo) – APS, desde la calle Gutiérrez hasta Las Alturas Road, tendrá cierres durante el horario de trabajo con desvíos por De La Guerra Street y permanecerá abierta fuera del horario laboral.



El calendario de construcción depende de las condiciones climáticas y del progreso del contratista. Los departamentos de Policía y Bomberos han sido notificados sobre las obras planificadas y los cierres de la vía para minimizar los tiempos de respuesta en caso de emergencia.

Agradecemos la paciencia y comprensión de la comunidad mientras se actualiza esta importante infraestructura.

Esta construcción forma parte del Proyecto de Reemplazo de Tuberías Principales de Agua del Año Fiscal 2023. Para más información, visite el proyecto en el Mapa de proyectos (SantaBarbaraCA.gov/MajorProjectsMap).