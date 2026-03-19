Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 18 de marzo de 2026 – La charla comunitaria, Street Talk, de la ciudad de Goletaserá el miércoles 22 de abril. Acompaña al departamento de obras públicas de la Ciudad de Goleta de 5:30 a 7:00 p.m. en el Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue). Esta es una gran oportunidad para compartir tus opiniones sobre el transporte y las carreteras en Goleta. Mira esta vídeo invitación de la gerente de proyectos de obras públicas, Melissa Angeles en español. La invitación también está disponible en ingles con la directora de Obras Públicas, Luz “Nina” Buelna.

La Dra. Buelna añadió: “Street Talk permite una participación significativa y proporciona retroalimentación directa de nuestra comunidad sobre cómo podemos mejorar continuamente la experiencia que tienen con Obras Públicas, especialmente en el ámbito del transporte.”

Ven a conocer al personal de Obras Públicas de Goleta y aporta tu opinión para que la ciudad pueda comprender mejor las preferencias y prioridades de transporte de la comunidad. Habrá interpretación en español disponible.

Además de la Charla Comunitaria, también puedes asistir a una reunión virtual el 23 de abril de 12:00 a 1:00 p.m. Por favor confirma tu asistencia por correo electrónico a pavement@cityofgoleta.gov para recibir un enlace. También hay una encuesta comunitaria disponible para compartir tus comentarios. Toma la encuesta ahora en http://www.CityofGoleta.org/PW o recógete una copia impresa en ubicaciones seleccionadas.

Esperamos escuchar de ustedes y no vemos en el evento del 22 de abril.