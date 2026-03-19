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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Ya están abiertas las nominaciones para el premio Business in Art de 2026 en la ciudad de Santa Bárbara, el cual reconoce a los negocios locales que apoyan a los artistas y fortalecen la vida cultural de la ciudad. Se invita a los miembros de la comunidad a nominar empresas que demuestren liderazgo en el apoyo a las artes a través de programas innovadores, asociaciones o filantropía. La fecha límite para enviar una nominación es el 3 de abril de 2026 y puede encontrar más información en sbac.ca.gov/art-awards.

El programa anual de premios comenzó en 2005 y fue establecido por el Comité Asesor de Artes de la ciudad de Santa Bárbara. Entre los ganadores anteriores se encuentra una amplia gama de negocios, incluidos Ablitt’s Fine Cleaners & Tailors, Montecito Bank & Trust, Grace Fisher Foundation, The Santa Barbara Independent y lynda.com.

“El premio Business in Art validó el poder de las artes inclusivas en nuestra comunidad”, dijo Jana Brody, directora de operaciones y desarrollo de la Fundación Grace Fisher. “Fortaleció el compromiso de Grace y del equipo para garantizar que las personas de todas las capacidades tengan oportunidades de crear, actuar y pertenecer”.

El homenajeado será reconocido en septiembre como parte de la Ceremonia de Premiación Santa Barbara Beautiful y recibirá una placa conmemorativa para su exhibición, junto con un reconocimiento a nivel municipal y del condado.

“El premio Business in Art ayuda a visibilizar los esfuerzos de los artistas y fomenta la colaboración continua y la creación de alianzas entre esas comunidades”, señaló Darrell McNeill, presidente del Comité Asesor de Arte de la Ciudad. “Por lo general, es un beneficio para todos, ya que las empresas que hacen ese esfuerzo extra se sienten más conectadas y tienden a ser muy apreciadas por los locales”, dijo Sarah Rubin, directora ejecutiva de la Oficina de Arte y Cultura.

Acerca de la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara

La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara (SBCOAC, Santa Barbara County Office of Arts & Culture) sirve como paraguas gubernamental local para proyectos y programas de arte y cultura. La SBCOAC representa una notable asociación de larga data entre el Condado de Santa Bárbara y la Ciudad de Santa Bárbara y sirve como un socio estatal-local del Consejo de Arte de California. A través de sólidas asociaciones públicas y privadas, la SBCOAC busca apoyar y catalizar el arte, la cultura y la expresión creativa. Para obtener más información, visite http://www.sbac.ca.gov.