Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

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GOLETA, CA, 20 de marzo 2026 – ¡La celebración del 4 de julio de la ciudad de Goleta llegará antes de que nos demos cuenta! Todavía necesitamos patrocinadores para organizar este evento comunitario gratuito. El evento volverá a celebrarse en la preparatoria Dos Pueblos (7266 Alameda Avenue, Goleta) de 6:00 a 9:30 p.m. Además de un show de luces de drones padrísimo, la noche incluye música, entretenimiento, juegos de feria, camionetas de comida y mucho más. Este evento gratuito no puede realizarse sin el apoyo de negocios, organizaciones y familias.

La Gerente de Relaciones Comunitarias, Kelly Hoover, dijo: “La magia de la celebración del 4 de julio y el show de luces de drones es que es un evento para la comunidad organizado por la comunidad, por eso necesitamos de su apoyo oportuno y generoso. Al colaborar con nosotros, formarás parte de algo especial: una velada patriótica de entretenimiento, diversión familiar y espíritu comunitario.”

Realmente agradecemos a quienes han dado un paso adelante como patrocinadores este año:

• Platino: Yardi

• Oro: Ergomotion, Inc., Santa Barbara Airbus, Aeropuerto de Santa Bárbara

• Plata: Deckers, Sociedad Histórica del Valle de Goleta, MarBorg, Teledyne FLIR y Atletismo de UCSB

• Bronce: Eng-Denbaars Family, Fuel Depot & Point Market y True North Wealth Management

• Socio comunitario: American Riviera Bank, Best, Best & Krieger, Cederlof Family, Cottage

Health, KeyPoint Credit Union, Leonardo DRS, SEE International y Southern California Edison ¿Quién dará el siguiente paso adelante? Cualquier persona interesada puede obtener más información en cityofgoleta.org/July4Sponsor o enviar un correo electrónico a PIO@cityofgoleta.gov.

También estamos reclutando voluntarios para ayudar a organizar el evento el 4 de julio de 2026. Apúntate para ser voluntario aquí: https://signup.com/go/psEnQPv.

Para ayudarte a entusiasmarte con el evento de este año, mira nuestro vídeo resumen de la celebración de 2025 aquí: https://youtu.be/B3azqD2hx0U.

Guarda la fecha y permanece atento para más detalles, incluyendo información sobre la nueva sección de asientos reservados. Para preguntas sobre el evento, envía un correo electrónico a DroneLightShow@CityofGoleta.gov.