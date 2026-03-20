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(MONTECITO, Calif.) – Se invita al público a asistir a una ceremonia para celebrar la reapertura de la cancha pública de tenis renovada ubicada en el 449 San Ysidro Road, en Montecito. La ceremonia comenzará a las 11 a.m. el jueves 26 de marzo.

El Condado de Santa Bárbara, a través del Departamento de Servicios Comunitarios, División de Parques, completó recientemente la construcción para restaurar la cancha pública de tenis en el Parque Manning. Las mejoras incluyen el reemplazo de la cancha de tenis y el trazado adicional para cuatro canchas de pickleball. El proyecto se construyó con una base de concreto postensado con cables de acero para mitigar la formación de grietas, así como cimentaciones profundas (pilotes) para proteger dos robles maduros. Se aplicó un recubrimiento acrílico de color para la superficie de la cancha conforme a los estándares de la Asociación Americana de Tenis (ATA).

El Supervisor del Primer Distrito del Condado, Roy Lee, comentó: “Nuestro equipo enfrentó desafíos importantes durante la construcción para salvar dos grandes robles ubicados junto a la cancha, pero mantuvimos el compromiso y ahora contamos con un excelente proyecto que respeta la historia del parque”. La empresa de ingeniería civil Coast Engineering & Design, Inc. estuvo a cargo del diseño del proyecto de reemplazo de la cancha de tenis del Parque Manning. La construcción fue completada por JJ Fisher Construction, Inc. El proyecto, con un costo de $850,000, fue financiado con fondos de mantenimiento de parques.

La cancha de tenis del Parque Manning es una instalación local popular construida en la década de 1960. Las reparaciones realizadas en años recientes no lograron corregir las grietas recurrentes en la superficie de concreto. El proyecto de reemplazo de la cancha brindará mayor seguridad pública y más oportunidades recreativas tanto para tenis como para pickleball. Para más información sobre las canchas de tenis y pickleball de Manning y otros parques y espacios abiertos del Condado, visite http://www.sbparks.org.