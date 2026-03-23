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(SANTA BÁRBARA, California) – La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Santa Bárbara ha designado la semana del 22 al 28 de marzo de 2026 como la Semana de Preparación ante Tsunamis, animando a residentes y visitantes a tomar medidas sencillas pero fundamentales para saber cómo mantenerse a salvo en la costa.

Con aproximadamente 110 millas de costa, el condado de Santa Bárbara se enfrenta a un riesgo constante de tsunami. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en ingles), los tsunamis son una serie de poderosas olas oceánicas generadas con mayor frecuencia por terremotos submarinos, aunque la actividad volcánica y los deslizamientos de tierra también pueden provocarlos. Estos fenómenos pueden afectar no solo a las playas y los puertos, sino también a las zonas interiores de baja altitud.

“La Semana de Preparación ante Tsunamis es una oportunidad para que nuestra comunidad comprenda mejor los riesgos y esté preparada para actuar con rapidez”, afirmó Stacy Silva, directora adjunta de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado.

“Saber qué hacer con antelación puede salvar vidas”.

Se insta a los residentes y visitantes a tomar las siguientes medidas de preparación:

• Averigüe si su hogar, lugar de trabajo o playa favorita se encuentra en una zona de riesgo de tsunami.

• Esté atento a las señales de advertencia naturales, como fuertes sacudidas de un terremoto, un repentino retroceso o oleaje del mar, o un fuerte rugido procedente del agua.

• Planifique con antelación identificando zonas de evacuación seguras en terrenos más elevados o más alejadas de la costa. Elija rutas que se puedan recorrer a pie.

• Practique su ruta de evacuación para reducir la confusión durante una emergencia.

• Suscríbase a las alertas de ReadySBC para recibir alertas oportunos de las agencias de seguridad pública.

Las alertas de tsunami se emiten en cuatro niveles para ayudar a orientar la respuesta del público. Sin embargo, en algunos casos, especialmente tras un terremoto cercano, puede haber poco tiempo para las alertas oficiales. La autoevacuación inmediata es fundamental si se observan señales de advertencia naturales.

Los niveles de alerta incluyen:

• Vigilancia de tsunami: Se están monitoreando las condiciones; podría formarse un tsunami.

• Aviso de tsunami: Se esperan olas o corrientes fuertes; manténgase fuera del agua y alejado de la costa.

• Advertencia de tsunami: Se espera o se está produciendo un tsunami peligroso; será necesario evacuar.

• Notificación informativa: Se ha producido un terremoto, pero no existe ningún peligro ni se ha determinado que haya peligro, ya que se produjo muy lejos.

Tras una alerta o un terremoto, la comunidad debe alejarse de las zonas costeras y permanecer en lugares seguros hasta que las autoridades confirmen que es seguro regresar.

Las olas del tsunami pueden prolongarse durante horas, y las olas posteriores pueden ser más grandes que la primera.

Evento de la Semana de Preparación ante Tsunamis

Los guardas de los parques del condado de Santa Bárbara organizarán un evento de alcance para ayudar a los miembros de la comunidad a prepararse. Únase a ellos en Goleta Beach, de 10:00 a 11:00 a.m., el viernes 27 de marzo.

Para obtener más información sobre la preparación ante tsunamis y consultar los mapas de riesgos locales, visite: https://www.readysbc.org/597/Tsunami

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