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GOLETA, CA, 25 de marzo de 2026 – El programa temporal de permisos de estacionamiento de la ciudad de Goleta regresa una vez más para Deltopia. El evento no autorizado en Isla Vista suele celebrarse el fin de semana después de que los estudiantes regresen de sus vacaciones de primavera, y este año se espera que sea del viernes 3 al domingo 5 de abril. En los últimos años, se implementó un programa temporal de estacionamiento en la calle solo con permiso para los residentes de Goleta cerca de Isla Vista, que se consideró exitoso para mitigar los impactos que sufren los residentes. El estacionamiento restringido estará en vigor desde el mediodía del viernes

3 de abril hasta las 7:00 a.m. del domingo 5 de abril.

Se emiten permisos de estacionamiento para los vecindarios de Goleta más cercanos a Isla Vista: los vecindarios de University 1 y University 2, incluyendo el complejo de condominios Cannon Green.

La zona que requiere permisos incluye la Avenida Hollister hasta el límite sur de la ciudad (generalmente Whittier Drive), desde Cannon Green Drive (incluyendo las calles sin salida en el lado oeste de Cannon Green Drive) hasta Storke Road.

Cada hogar afectado en Goleta recibirá dos pases en su buzón antes del viernes 27 de marzo. permisos de estacionamiento deben estar pegados con cinta adhesiva al interior de la ventana del lado del conductor para los vehículos aparcados en la calle durante el horario restringido. Los vehículos estacionados en entradas privadas no requieren permiso. Si Deltopia se traslada al Los siguiente fin de semana, las restricciones estarán vigentes desde el mediodía del viernes 10 de abril hasta las 7:00 a.m. del domingo 12 de abril.

Se colocarán señales en las calles con antelación para recordarlo a los residentes, y habrá foros electrónicos en varias entradas de los barrios de la Universidad 1 y 2. Los vehículos estacionados en la calle que no muestren el permiso correspondiente estarán sujetos a multas y/o remolque.

Al igual que el año pasado, el Parque Girsh emitirá permisos diurnos a quienes asistan a actividades organizadas en el parque el 4 de abril. Las familias afectadas recibirán sus permisos con antelación de sus ligas.

Si reside en la zona designada para recibir un permiso de estacionamiento y no ha recibido el suyo, por favor contacte con el Departamento de Servicios Vecinales de la Ciudad de Goleta al 805-961-7554 o parkingfeedback@cityofgoleta.gov para organizar un reemplazo.

Aquí puedes encontrar un mapa y preguntas frecuentes: https://cityofgoleta.org/parkingrestrictions.