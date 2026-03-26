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SANTA BÁRBARA, CA – 26 de marzo de 2026



Kid’s World, el parque infantil de 8,000 pies cuadrados dentro de Alameda Park, estará cerrado por mantenimiento programado del martes 7 de abril al viernes 17 de abril. La estructura única, completamente de madera, requiere un régimen de mantenimiento especial para garantizar que pueda soportar las inclemencias del tiempo año tras año.

Durante el cierre, el personal del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Bárbara realizará una inspección completa del parque infantil y llevará a cabo las reparaciones necesarias antes de limpiar a fondo, volver a teñir y sellar la estructura. Este cierre asegura que el tinte y el sellador tengan el tiempo suficiente para curarse correctamente y proteger la madera contra daños por humedad. El mantenimiento se ha programado después de las vacaciones de primavera y antes del festival del día de la Tierra (Earth Day Festival), para reducir el impacto en las familias locales que utilizan el parque.

Se espera que Kid’s World reabra la tarde del viernes 17 de abril.

Kid’s World, el parque infantil más grande de Santa Bárbara, fue construido en 1993 por cientos de voluntarios de la comunidad bajo la dirección de Leathers and Associates, una firma reconocida por sus diseños imaginativos de parques infantiles. El parque se construyó en tan solo una semana, con una importante participación de residentes y niños locales que ayudaron a informar el diseño. Los azulejos con las huellas de manos de los niños que participaron en la planificación y construcción siguen visibles alrededor de la estructura. En 2018, Kid’s World se sometió a una renovación completa para cumplir con los requisitos actualizados de accesibilidad y los códigos de construcción.

Para descubrir más lugares para disfrutar en la ciudad de Santa Bárbara, visita Parks & Recreation Spaces (SantaBarbaraCA.gov/Parks).