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SANTA BÁRBARA, CA – 26 de Marzo de 2026

El 03/26/26 a la 1:17 a.m., el Centro de Comunicaciones del Departamento de Policía de Santa Bárbara recibió un mensaje de texto al 911 informando sobre un hombre con una pistola dentro de una camioneta estacionada en la calle 320 E. Gutierrez. Los oficiales respondieron, localizaron el vehículo y aseguraron el área. Los despachadores pudieron confirmar que el propietario registrado del vehículo, Rodolfo Ocana, de 62 años y residente de Santa Mónica, tenía una pistola registrada a su nombre. Debido a la naturaleza del incidente y como medida de precaución, el Vehículo Armado de Rescate del SBPD fue desplegado. Los oficiales se acercaron a la camioneta y utilizaron el sistema de altavoces para emitir varios avisos y advertencias. El único ocupante, Rodolfo Ocana, salió cooperativamente y admitió tener una pistola en el interior del vehículo. El arma de fuego, que estaba cargada y almacenada ilegalmente dentro del vehículo, fue asegurada como evidencia. Ocana fue liberado y emitido una multa por una violación menor relacionada con armas de fuego a la conclusión del incidente.