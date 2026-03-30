Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 30 de marzo de 2026 – La ciudad de Goleta invita a la comunidad a asistir a su 4.ª Expo Anual para Mayores el jueves 23 de abril de 10:00am a 1:00pm en el Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue). Este evento gratuito está diseñado para conectar a personas mayores, familias, cuidadores y miembros de la comunidad con recursos, servicios y oportunidades valiosos que apoyan una vida saludable, comprometida e independiente.

La Expo para Personas Mayores se ha convertido en un evento comunitario fundamental, reuniendo a organizaciones locales, proveedores de servicios y expertos en bienestar bajo un mismo techo. Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar una amplia variedad de puestos informativos, participar en actividades interactivas e interactuar directamente con profesionales dedicados a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

“Este evento trata de empoderar a nuestra comunidad senior con conocimiento, conexión y acceso”, dijo Leonel Mendoza-Diaz, supervisor de recreación. “Ya sea que busques recursos de salud, programas sociales o simplemente un lugar divertido y acogedor para conectar con los demás, la Expo para Personas Mayores ofrece algo para todos.”

La Expo ofrece beneficios significativos para los asistentes y la comunidad en general, incluyendo:

• Acceso a recursos esenciales: Descubre programas y servicios locales relacionados con la atención sanitaria, el bienestar, la vivienda, el ocio, el transporte y mucho más.

• Promover un envejecimiento saludable: Aprende consejos prácticos y herramientas para apoyar el bienestar físico, mental y social.

• Crear conexiones comunitarias: Conoce a nuevas personas, fortalece las redes sociales y colabora con organizaciones que atienden a la población mayor de Goleta.

• Apoyo a cuidadores y familias: Obtén información valiosa y apoyo para quienes cuidan a personas mayores.

• Celebrando estilos de vida activos: Disfruta de un ambiente animado y acogedor que resalta la importancia de mantenerse activo, comprometido y conectado.

Además de los puestos de recursos, los asistentes pueden esperar un ambiente vibrante lleno de oportunidades para aprender, participar y sentirse inspirados. El evento refleja el compromiso continuo de la ciudad de Goleta por fomentar una comunidad inclusiva y amigable con las personas de todas las edades, donde los residentes de todas las edades puedan prosperar.

No pierdas esta oportunidad de conectar, aprender y celebrar la comunidad.

Visita http://www.CityofGoleta.org/SeniorProgram para más información. Para cualquier pregunta, por favor envíe un correo electrónico a seniorprogram@cityofgoleta.gov.