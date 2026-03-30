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SANTA BÁRBARA, CA – 30 de marzo de 2026

¡Viva Italia! Este abril, la Plaza de la Biblioteca Michael Towbes se transformará en una animada piazza italiana con el debut de La Piazza: Una celebración de la cultura italiana. Durante tres días, del viernes 10 de abril al domingo 12 de abril, el festival invita a la comunidad a disfrutar de la cultura italiana a través de música, comida, cine, actividades prácticas y un vibrante mercado. Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público en general.

Las celebraciones comienzan el viernes 10 de abril por la tarde con un evento musical en la Galería Faulkner, acompañado de imágenes de icónicas películas italianas. Durante el sábado y domingo, los visitantes podrán disfrutar de charlas, experiencias gastronómicas, actividades interactivas y un mercado inspirado en Italia, el cual se llevará a cabo en la plaza de la Biblioteca. Cada día concluirá con un concierto en la Galería Faulkner con músicos reconocidos de todo el mundo.

A lo largo del fin de semana, varios restaurantes italianos del centro de Santa Bárbara participarán en el evento ofreciendo un platillo auténtico especial en sus establecimientos. Un folleto con mapa, disponible en el festival, guiará a los visitantes a cada restaurante participante.

Concierto de apertura de La Piazza

Viernes, 10 de abril de 2026

De 3:30 a 4:30 p.m.

Biblioteca Central, Galería Faulkner (en el 40 E. de la calle Anapamu)

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Mercado de La Piazza

Sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026

De mediodía a 4:30 p.m.

Biblioteca Central, Plaza de la Biblioteca Michael Towbes (en el 40 E. de la calle Anapamu)

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Tarde de concierto en La Piazza

Sábado, 11 de abril de 2026

3:30 a 4:30 p.m.

Biblioteca Central, Galería Faulkner (en el 40 E. de la calle Anapamu)

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Concierto de clausura de La Piazza

Domingo, 12 de abril de 2026

De 3:00 a 4:30 p.m.

Biblioteca Central, Galería Faulkner (en el 40 E. de la calle Anapamu)

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La Piazza es una organización local sin fines de lucro que se basa en la creencia de que la música crea comunidad y trasciende el lenguaje. La Piazza ofrece una forma alegre y enriquecedora de reunirse, aprender y celebrar juntos. La Biblioteca Pública de Santa Bárbara se enorgullece de ser anfitriona de este evento inaugural.

Para consultar el programa completo, los vendedores participantes y los detalles de los conciertos, visite La Piazza (SantaBarbaraCA.gov/LaPiazza).