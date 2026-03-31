Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 31 de marzo de 2026 – La ciudad de Goleta quiere recordarle que se una a nosotros para celebrar el inicio de la construcción del Sendero de Multiusos del arroyo San José, tres millas de sendero que conecta los barrios del norte de Goleta con destinos clave como Old Town, la Coast Route y la playa. La ceremonia de inicio de obras tendrá lugar el jueves 9 de abril de 2026 a la 1:30 p.m. en el Jardín Comunitario del Parque Armitos (Avenida Armitos y Avenida S. Kellogg) en Old Town.

Únete al Ayuntamiento, al personal municipal y a miembros de la comunidad en la celebración. El estacionamiento es limitado y se fomenta compartir coche. Habrá interpretación en español.

El sendero polivalente del arroyo San José conectará con el camino existente entre la Avenida Armitos y la Avenida Hollister en Old Town Goleta, que conecta el parque vecinal Jonny D. Wallis, el jardín comunitario y el parque Armitos. El proyecto creará una ruta directa para ciclistas y peatones a ambos lados de la autopista 101 —desde Calle Real hasta zonas residenciales y comerciales en Old Town Goleta— y conectará con la vía ciclista del arroyo Atascadero, dando acceso al Parque de la Playa de Goleta, la Universidad de California Santa Bárbara (UCSB) y la ciudad de Santa Bárbara. Al eliminar esta barrera de larga data, el proyecto proporcionará a los residentes un acceso más fácil a escuelas, empleos, viviendas, supermercados, servicios sanitarios, parques y oportunidades recreativas.

La nueva instalación contará con un camino para bicicletas y peatones de Clase I y otras comodidades diseñadas para mejorar la seguridad y accesibilidad de las personas que caminan y ciclan, especialmente cerca de carreteras de gran volumen y pasos subterráneos de autopistas, donde la infraestructura es actualmente limitada.

La construcción se organiza en dos segmentos: el Tramo Norte desde Calle Real cerca de Kellogg hasta la parte del sendero entre el Parque Armitos y el Parque Jonny D Wallis, y el Tramo Sur desde South Kellogg Way hasta la Vía Bici de Atascadero. Consulta el mapa del proyecto aquí.

La financiación de este proyecto incluye aproximadamente $17.9 millones de dólares en subvenciones para el transporte activo de la Comisión de Transporte de California, $11.16 millones de dólares del Programa de Subvenciones Piloto Reconectando Comunidades (RCP) patrocinado por el Departamento de Transporte de EE. UU., y aproximadamente 1 millón de dólares en subvenciones del Programa Medidas A de Rutas Seguras a Escuela. Como condición de la financiación, la ciudad aportará hasta el 20 por ciento de los costes totales de construcción medianteuna combinación de fuentes, incluyendo diversas tasas de impacto del desarrollo y futuros ingresos por bonos. En enero de 2025 se celebró una rueda de prensa con el congresista Salud Carbajal – véala aquí.

Para más información, visita nuestra página web en http://www.CityofGoleta.org/SJPath, envía un correo electrónico SJPath@cityofgoleta.gov o llama o envía un mensaje al 805-699-5392.