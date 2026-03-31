Se Aceptan Solicitudes para el Concurso de Reconocimiento de Jardines Waterwise 2026 – Celebrando los paisajes más bellos y eficientes en el uso del agua en el Condado de Santa Barbara

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(Santa Barbara, Calif). La Agencia de Agua del Condado de Santa Barbara, en colaboración con proveedores locales de agua, se complace en anunciar la apertura de solicitudes para el Concurso de Reconocimiento de Jardines WaterWise 2026. Este concurso anual reconoce a los residentes del Condado de Santa Barbara que han transformado sus espacios exteriores en paisajes hermosos y eficientes en el uso del agua.

Los participantes pueden solicitar en línea para tener la oportunidad de recibir un prestigioso reconocimiento de la agencia y competir por el gran premio a nivel del condado, además de una sesión de fotografía profesional para presentar su jardín en una exhibición en línea.

¿Sabía usted que más del 50% del uso de agua en un hogar típico del Condado de Santa Barbara se destina a la irrigación exterior? Los jardines WaterWise no solo representan una gran oportunidad para ahorrar agua, sino que también son prueba de que conservar nuestros preciados recursos naturales no significa sacrificar la belleza. Al incorporar diseños apropiados para el clima y plantas nativas, los propietarios también pueden reducir sus facturas de agua, disminuir el mantenimiento y cultivar paisajes vibrantes que favorecen tierra saludable, la fauna local y polinizadores esenciales.

Como señala Rachel Major Ochoa, Gerente de Conservación de Agua del Condado, “El paisajismo eficiente en el uso del agua es una excelente opción para conservar agua, al mismo tiempo ofrece oportunidades magníficas de diseño exuberante para jardines residenciales. El concurso destaca hermosos jardines sostenibles en la comunidad y reconoce a los residentes que han optado por alejarse de los patios que requieren mucha agua.”

Si vive en un área donde el Carpinteria Valley Water District, el Montecito Water District, la Ciudad de Santa Barbara o Santa Ynez RWCD ID#1 son su proveedor de agua, usted es elegible para participar.

No pierda la oportunidad de participar en esta competencia emocionante. Visite WaterWiseSB.org/GardenContest para consultar las reglas del concurso y llenar su solicitud en línea. Todas las solicitudes deben recibirse a más tardar el 30 de abril de 2026.

Los ganadores serán presentados en línea, y los premios incluyen una piedra grabada, una membresía gratuita en Lotusland, una mezcla de semillas de flores silvestres nativas de California de S&S Seeds, Inc., tijeras de podar gratuitas de Arbor Services, un kit de herramientas de jardinería de Site One y una tarjeta de regalo de $100 de SB Native Plant Nursery.