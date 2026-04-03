Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El Departamento de Parques del Condado de Santa Bárbara se complace en anunciar la primera Feria de Primavera en el Área Recreativa del Lago Cachuma, un vibrante evento comunitario que celebra la belleza de la primavera, la protección del medio ambiente y las alianzas locales.

La Feria de Primavera se llevará a cabo el 2 de mayo de 11:00 A. M. a 2:00 P. M. en Lanford Memorial Grove dentro del Área Recreativa del Lago Cachuma. Este evento gratuito y familiar invita a miembros de la comunidad de todas las edades a disfrutar de una tarde de diversión al aire libre.

Los asistentes podrán disfrutar de una variedad de actividades y atracciones, incluyendo música en vivo, puestos de comida, brincolines, pintura de caras, manualidades para niños y una estación de selfies con temática de la naturaleza. Las organizaciones que participarán son: Santa Ynez Valley Botanical Garden, Santa Barbara Audubon Society, Eyes in the Sky, el Zoológico de Santa Bárbara, Santa Barbara Wildlife Care Network, The Land Trust for Santa Barbara County, MarBorg Industries, el Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Santa Bárbara, el Centro de Naturaleza Neal Taylor, la Junta de Operaciones y Mantenimiento de Cachuma, entre otras.

La entrada al evento es gratuita; sin embargo, se aplican las tarifas estándar de ingreso al parque de $10 por vehículo. La renta de botes y el lanzamiento de embarcaciones personales ya están disponibles en el lago Cachuma. Tenga en cuenta que, debido a las restricciones de 30 días relacionadas con la Quagga, los barcos deben ser inspeccionados y etiquetados por el personal del lago Cachuma al menos 30 días antes de su visita. Kayaks, canoas y barcos simples son elegibles para zarpar el mismo día. Para obtener más información, visite Requisitos de navegación y embarcaciones | Condado de Santa Bárbara, CA – sitio web oficial (countyofsb.org).

El Área Recreativa del Lago Cachuma es un área de campamento de servicio completo que ofrece alojamiento en cabañas, yurtas, casas rodantes y tiendas de campaña durante todo el año, actividades recreativas, programas de naturaleza para todas las edades y, por supuesto, ¡pesca! Para realizar reservas de campamento y obtener más información, visite Parques | Condado de Santa Bárbara, CA – sitio web oficial (countyofsb.org). Si le interesa recibir el boletín trimestral de Cachuma para obtener novedades del parque, eventos y programas, puede registrarse aquí.