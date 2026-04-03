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SANTA BÁRBARA, CA – 1 de abril de 2026

El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Bárbara busca hasta 75 voluntarios para un día de voluntariado a gran escala enfocado en mejorar Sycamore Creek Trail y el Historic Olive Grove Loop en Parma Park. Las intensas lluvias invernales favorecen el rápido crecimiento de la vegetación y ablandan la superficie de los senderos, lo que los hace más vulnerables a la erosión y a la formación de surcos cuando se utilizan en condiciones húmedas. Esto incrementa la necesidad de mantenimiento.

Día de voluntariado en senderos: Parma Park

Sábado, 18 de abril de 2026

De 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Entrada principal Stanwood de Parma Park (2066 Stanwood Dr.)

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No se requiere experiencia previa para participar. Se proporcionarán herramientas e instrucciones, y los voluntarios serán asignados a equipos pequeños según su nivel de experiencia. Las actividades incluirán la limpieza de maleza crecida, trabajos en la superficie del sendero para mejorar su condición, la colocación de madera muerta para redirigir el trazado del sendero, y la limpieza y el mantenimiento de estructuras de desvío de agua. Las tareas se asignarán de acuerdo con la experiencia y el nivel de comodidad de cada voluntario.

Los voluntarios participarán en una orientación de seguridad antes de dirigirse al sendero. La jornada concluirá con un almuerzo grupal para las personas participantes.

Se requiere confirmar asistencia para este evento. Para inscribirse, comuníquese con Eric Ullrich al en EUllrich@SantaBarbaraCA.gov o al (805) 564-5439.

El Departamento de Parques y Recreación organiza múltiples eventos de voluntariado a gran escala cada año en propiedades de la Ciudad, el Condado y el Servicio Forestal, con el objetivo de mantener la red de senderos de la comunidad. Este evento se realiza en colaboración con Santa Barbara County Parks, el U.S. Forest Service, Montecito Trails Foundation, Los Padres Forest Association y SAGE Trail Alliance.

Para obtener más información sobre el evento de voluntariado, visite Trail Volunteer Day (SantaBarbaraCA.gov/TrailWork).