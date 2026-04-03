First 5 del Condado de Santa Bárbara está Aceptando Solicitudes de Candidatos Interesados en un Puesto de Miembros Alternos de la Comunidad para la Comisión

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(GOLETA, Calif.) – La Comisión de Niños y Familias del Condado de Santa Bárbara (First 5) está aceptando solicitudes de residentes del condado interesados en desempeñar el cargo de miembro suplente de la comunidad durante un mandato de dos años, desde julio de 2026 hasta junio de 2028. Los candidatos ideales deberán vivir y/o trabajar en Orcutt, Santa María o Guadalupe y tener experiencia profesional y/o vivencial previa en alguno de los siguientes ámbitos:

• Organizaciones comunitarias que ofrecen servicios directos a familias con niños de 0 a 5 años y proporcionan programas y recursos pertinentes

• Asociaciones o sociedades locales médicas, pediátricas u obstétricas

La Comisión de Niños y Familias del Condado de Santa Bárbara (First 5) se estableció en 1999, tras la aprobación por parte de los votantes de California de la Proposición 10, una enmienda a la Constitución estatal. La Proposición 10 establecía un impuesto sobre las ventas de productos del tabaco y disponía que dichos ingresos se destinaran a apoyar el desarrollo de la primera infancia, centrándose en los niños desde la etapa prenatal hasta los cinco años. La Comisión está compuesta por nueve miembros titulares y cuatro suplentes, todos ellos nombrados por la Junta de Supervisores del Condado.

Si usted está interesado en ser considerado para ser nombrado a La Comisión de Niños y Familia de First 5 del Condado de Santa Bárbara, por favor complete una solicitud disponible en: https://sbcounty.granicus.com/boards/forms/110/apply

El plazo para la entrega de solicitudes finaliza el jueves 30 de abril de 2026.

Las solicitudes de copias de la lista de la Comisión, solicitudes o información adicional deben dirigirse a:

Clerk of the Board of Supervisors

105 East Anapamu Street, Room 407

Santa Barbara, CA 93101

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud, por favor, comuníquese con el Secretario de la Junta de Supervisores llamando al (805) 568-2240.

Para preguntas específicas sobre la Comisión de Niños y Familias de First 5 del Condado de Santa Bárbara, por favor, comuníquese con Sara González, Secretaria de la Comisión, al (805) 568-4430 o visite https://www.countyofsb.org/3977/First-5-Santa-Barbara-County-Commission.

Acerca de First 5 del Condado de Santa Bárbara

First 5 del Condado de Santa Bárbara es la Comisión de Niños y Familias local establecida después de que los votantes de California aprobaran la Proposición 10 en 1999, que destina los ingresos del impuesto sobre el tabaco para apoyar el desarrollo de la primera infancia y garantizar el bienestar de los niños desde la etapa prenatal a través de los cinco años y de sus familias. First 5 del Condado de Santa Bárbara colabora a través de las comunidades para promover la salud, el aprendizaje temprano y los sistemas de apoyo familiar para los niños pequeños en el condado de Santa Bárbara. Para obtener más información, visitie nuestro sitio web en first5sbc.org.