Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 2 de abril de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara se une a comunidades de todo el país para celebrar la Semana Nacional de Desarrollo Comunitario (Community Development Week) del 6 al 10 de abril, reconociendo el papel vital de los programas Community Development Block Grant (CDBG) y HOME Investment Partnerships (HOME) en el fortalecimiento de los vecindarios locales, la ampliación del acceso a la vivienda y el apoyo a servicios comunitarios esenciales. Los fondos de CDBG y HOME ayudan a construir vecindarios más fuertes, ampliar las oportunidades de vivienda asequible y brindar recursos esenciales a los residentes que más los necesitan.

Durante más de cuatro décadas, CDBG y HOME han sido pilares en los esfuerzos de la Ciudad para crear una Santa Bárbara más equitativa, resiliente y vibrante. Estos programas federales proporcionan financiamiento clave que permite a la Ciudad y a sus organizaciones sin fines de lucro asociadas ofrecer vivienda, mejoras de infraestructura, servicios públicos y espacios comunitarios que benefician a residentes de ingresos bajos y moderados.

Las inversiones incluyen:

Plaza Vera Cruz – Mejoras en instalaciones comunitarias que fortalecen la infraestructura pública, la accesibilidad y la seguridad.

– Mejoras en instalaciones comunitarias que fortalecen la infraestructura pública, la accesibilidad y la seguridad. Rehabilitación de viviendas – Preservación de opciones de vivienda asequibles para miembros vulnerables de la comunidad a través de Transition House, Turner Foundation y Habitat for Humanity.

– Preservación de opciones de vivienda asequibles para miembros vulnerables de la comunidad a través de Transition House, Turner Foundation y Habitat for Humanity. Otros proyectos y servicios – Programas e iniciativas adicionales que mejoran vecindarios y proporcionan recursos esenciales a residentes de toda la ciudad.

Para más información sobre programas y servicios, visite Community Development Week (SantaBarbaraCA.gov/CDWeek).