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Bus traveling through the Carrillo intersection (Un autobús transitando por la intersección de Carrillo Street, con peatones y ciclistas esperando para cruzar.) | Credit: Courtesy

Rendering Asphalt Art Initiative State and Carrillo Street (Arte en asfalto inspirado en Oaxaca con patrones geométricos brillantes alrededor de los cruces peatonales y las extensiones de banqueta, con señalización vial y marcas de carril visibles.) | Credit: Courtesy

Santa Bárbara, CA – 6 de abril de 2026

A partir del lunes 13 de abril, cuadrillas iniciarán la instalación de un gran mural de arte en asfalto en la intersección de Carrillo Street y State Street. La intersección permanecerá abierta durante todo el proyecto, con patrones de tráfico modificados entre semana durante aproximadamente dos semanas. Cada fin de semana se restablecerá el flujo vehicular normal. Se prevé que la instalación concluya el 24 de abril y que resulte en un espacio público vibrante que mejore la seguridad peatonal, aumente la visibilidad, reduzca la velocidad del tráfico y celebre la cultura local en el corazón del centro de Santa Bárbara.

Financiado por Bloomberg Philanthropies, la propuesta artística de inspiración oaxaqueña se aplicará en los cruces peatonales y en las extensiones de banqueta del área, integrando tratamientos artísticos con elementos de seguridad existentes como jardineras, bolardos e iluminación peatonal. Este proyecto piloto se mantendrá por al menos dos años.

Circulación vehicular modificada: Carrillo Street

De lunes a viernes, del 13 al 24 de abril de 2026

Esta medida estará vigente únicamente entre semana.

Intersección de Carrillo Street y State Street

Impactos:

Entre semana (del 13 al 24 de abril) – Carrillo Street en State Street se reducirá a un carril en cada dirección.

Fines de semana – se restablecerá el flujo vehicular normal.

Peatones y ciclistas – quienes transiten por State Street serán dirigidos a utilizar los cruces peatonales designados.

La Ciudad monitoreará las condiciones del tráfico y la seguridad durante toda la duración del proyecto.

Para más información, visite Bloomberg Asphalt Art Initiative.

Sobre la Iniciativa Bloomberg Asphalt Art

La Ciudad de Santa Bárbara, en colaboración con la Oficina del Condado de Artes y Cultura de Santa Bárbara, recibió una subvención de $100,000 a través de la Iniciativa Bloomberg Asphalt Art 2025. Este programa apoya proyectos innovadores de arte público que mejoran la seguridad peatonal, transforman el entorno urbano y fortalecen la participación comunitaria.