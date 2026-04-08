Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) — El Departamento de Salud se une a la celebración de la Semana Nacional de la Salud Pública (NPHW por sus siglas en inglés), que este año se celebra del 6 al 10 de abril de 2026. Organizada anualmente por la Asociación Americana de Salud Pública, NPHW reconoce la contribución de la salud pública, rinde homenaje a los profesionales de este sector y aboga por políticas que promuevan la salud de la comunidad.

El tema de la NPHW de este año es «Preparados, listos, ¡acción!», y el departamento de salud del condado conmemorará esta semana con una serie de actividades que ponen de relieve la labor esencial de nuestros profesionales de la salud pública, quienes prestan servicio a la comunidad cada día, a menudo entre bastidores, para prevenir enfermedades, promover estilos de vida saludables y responder a los nuevos retos sanitarios, al tiempo que sensibilizan al público en general sobre las medidas que puede adoptar para proteger y mejorar su salud.

«La Semana Nacional de la Salud Pública es una oportunidad para reconocer la dedicación y la labor de nuestro personal sanitario», afirmó Mouhanad Hammami, director de Salud.

«Nuestro personal trabaja sin descanso para garantizar que todos los miembros de nuestra comunidad tengan la oportunidad de llevar una vida saludable. Estamos profundamente agradecidos por su compromiso, su compasión y su servicio».

Con el objetivo de crear comunidades más saludables y resilientes, recordamos a los residentes que nuestros centros de salud del condado siguen abiertos y accesibles en todo el condado de Santa Bárbara.

Nuestros centros de salud del condado se comprometen a prestar servicios integrales, entre los que se incluyen:

• Atención primaria en todos los centros de salud del condado;

• Servicios de obstetricia en los centros de salud Carpintería, Lompoc y Santa Bárbara;

• Pediatría en los centros de salud de Carpintería, Franklin, Lompoc y Santa María;

Animamos a los residentes a que acudan a su centro de salud más cercano para ponerse en contacto con un profesional sanitario, plantear sus dudas sobre su salud y acceder a servicios de prevención. Tanto si estás esperando un hijo, como si estás criando a una familia o te toca una revisión rutinaria, nuestros equipos están aquí para ayudarte a ti y a tu familia en cada etapa de la vida.

Dar pequeños pasos hoy puede traducirse en mejores resultados para la salud de las personas, las familias y la comunidad en general, especialmente en lo que respecta a las vacunas que pueden proteger a sus hijos de enfermedades graves. Se recomiendan varias vacunas para prevenir enfermedades graves, entre ellas la Tdap, la del virus del papiloma humano (VPH) y la meningocócica para los niños en edad escolar, especialmente los adolescentes. El Dr. Henning Ansorg, responsable de salud del condado de Santa Bárbara, afirma: «La adolescencia es una de las últimas oportunidades claras que tienen las familias, las comunidades y los profesionales sanitarios para proteger a los jóvenes antes de que se conviertan en adultos. Las decisiones que tome ahora pueden ayudar a mantener a su hijo sano durante muchos años, y las vacunas son una parte fundamental de esa protección. Pida cita para una revisión médica de su hijo y asegúrese de que está totalmente protegido contra la tos ferina, la meningitis bacteriana y el VPH».

El Departamento de Salud anima a todos los residentes a celebrar la Semana Nacional de la Salud Pública de este año como un recordatorio de la importancia de dar prioridad a su salud, programando revisiones médicas periódicas, manteniéndose al día con las vacunas y buscando apoyo para su bienestar.

Para obtener más información y concertar su próxima cita, visite https://www.countyofsb.org/410/County-Health o póngase en contacto con el centro de salud más cercano:

• 931 Walnut Ave, Carpinteria, CA 93013 Teléfono: +1 805-560-1050

• 1136 E Montecito St, Santa Barbara, CA 93103 Teléfono: 1 805-568-2099

• 301 N. R Street, Lompoc, CA 93436 Teléfono: 805-737-6090

• 345 Camino Del Remedio, Bldg. 4, Barbara, CA 93110 Teléfono: 805-681-5488

• 2115 Centerpointe Parkway, Bldg. B, Santa Maria, CA 93455 Teléfono: 805-346-7239