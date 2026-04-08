Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El Condado de Santa Bárbara está publicando cifras preliminares de la fiesta callejera no autorizada de primavera “Deltopia” en Isla Vista, que tuvo lugar del viernes 3 de abril al domingo 5 de abril de 2026, las cuales muestran una disminución significativa en la actividad policial y en las llamadas de emergencias médicas en comparación con años anteriores.

Las llamadas de los servicios de emergencias médicas (EMS) fueron significativamente menos que en años anteriores, con un total de 7 reportados, una disminución casi del 95 % con respecto a las 135 llamadas en 2025. De las cuales, 3 personas fueron atentidas y dadas de alta en la carpa médica, 2 fueron transportadas al hospital, 1 se negó a recibir tratamiento y 1 fue transportada desde el vecindario de Isla Vista. De estos, seis contactos estuvieron asociados con el área de eventos autorizada y ninguno ocurrió dentro del perímetro tradicional de Deltopia.

“La reducción de las llamadas de EMS este año refleja el éxito de un enfoque coordinado y comunitario, centrado en la prevención, disponibilidad de recursos y atención en el lugar”, señaló Vince Pierucci, director de EMS del condado.

Las fuerzas policiales emitieron 42 multas y realizaron 6 arrestos durante los tres días, una disminución de más del 90 % en comparación con las 485 multas y 84 arrestos en 2025, y las 256 multas y 32 arrestos en 2024. Ninguna de las multas o arrestos tuvo lugar en la zona del evento de Soltopia. No se reportaron muertes, caídas por acantilados ni uso de la fuerza. La Oficina del Sheriff utilizó un modelo de dotación de personal escalable en respuesta a la reducción del tamaño de la multitud en las áreas tradicionales de reunión.

“Aunque Deltopia ha presentado desafíos significativos durante mucho tiempo de seguridad pública, las cifras de este año reflejan un progreso significativo. Vimos menos arrestos y menos incidentes que requirieron intervención policial, lo que habla de un cambio en la atmósfera general del fin de semana.

Ese cambio no ocurre por accidente. Es el resultado de una sólida colaboración y alianzas. Se agradece especialmente a la Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara por aprobar unánimemente la ordenanza de música amplificada y al Distrito de Servicio Comunitario de Isla Vista (IVCSD, Isla Vista Community Services District), cuyos esfuerzos a través del evento Soltopia proporcionaron una alternativa más segura y estructurada que redujo los daños a la comunidad de Isla Vista. Seguimos comprometidos a trabajar con nuestros socios comunitarios para aprovechar este impulso y continuar mejorando la seguridad para todos los que viven y visitan Isla Vista”, dijo el Sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown.

Una novedad este año fue la expansión de la ordenanza de festivales del Condado, que prohibió la música amplificada audible más allá del límite de la propiedad durante el período de 72 horas. La ordenanza desempeñó un papel fundamental en la reducción de las grandes reuniones no reguladas y de los impactos generales en el vecindario.

Un factor clave para los mejores resultados de este año fue el festival Soltopia del Distrito de Servicio Comunitario de Isla Vista, que atrajo a más de 12 000 asistentes a un evento autorizado y centrado en la comunidad que enfatizó la diversión, la seguridad, la reducción de daños y la participación local. El evento contó con música en vivo, comida gratuita, zonas interactivo de arte y recursos de seguridad en el lugar.

“Soltopia se trata de crear un espacio seguro donde las personas puedan reunirse, divertirse y cuidarse unos a otros”, dijo Katherine Carmichael, presidenta de la Junta de IVCSD.

El condado agradece a sus socios de seguridad pública, organizaciones comunitarias y residentes de Isla Vista por su colaboración y compromiso para mejorar la seguridad durante el fin de semana de Deltopia.