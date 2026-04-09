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7 de abril de 2026 (SANTA BÁRBARA, CALIF) – El Consejo Comunitario del Medioambiente (CEC) ha anunciado sus Héroes Ambientales 2026, dando honores a Megan Birney Rudert y al asambleísta Gregg Hart por su liderazgo e innovación en promover soluciones climáticas. El reconocimiento se entregará en el 56o Festival anual del Día de la Tierra en Santa Bárbara, regresando al Parque Alameda del 25 al 26 de abril de 2026.

Una de las celebraciones más longevas del Día de la Tierra en el país — y entre las más grandes de la costa oeste — el Festival del Día de la Tierra en Santa Bárbara es una tradición querida por muchos en la comunidad que reúne a miles de asistentes para un fin de semana de movilización ambiental, educación y celebración. El evento gratuito de dos días se llevará a cabo el sábado 25 de abril de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. y el domingo 26 de abril de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Presentado por el CEC y producido por CarpEvents, colaborador desde hace mucho tiempo, el festival continúa sirviendo como un evento central líder con el compromiso ambiental en la Costa Central.

“Nunca ha sido tan importante para nosotros celebrar, aprender y activarnos por nuestro planeta, nuestras comunidades y las futuras generaciones”, dijo Kathi King, Directora de Educación y Operaciones del CEC. “Santa Bárbara continúa predicando con el ejemplo, demostrando cómo podría ser un futuro sostenible incluso en medio de desafíos nacionales. El Festival del Día de la Tierra en Santa Bárbara es una oportunidad para unirse, para convertir los desafíos en oportunidades e inspirar un cambio duradero”.

El tema de este año, Nuestro Poder, Nuestro Planeta, se alinea con el llamado a la movilización global de EARTHDAY.ORG, enfatizando la fuerza colectiva de las comunidades para impulsar soluciones climáticas y proteger la salud de nuestro medioambiente, economía y futuro. El mensaje es claro: el cambio real es impulsado por la gente.

En este mismo espíritu, los Héroes Ambientales 2026 de CEC son el ejemplo del poder del liderazgo individual para generar un impacto global.

Megan Birney Rudert, Presidenta y CEO de Unite To Light (Unidos a la Luz), lidera una organización sin fines de lucro con sede en Santa Bárbara que expande el acceso a la luz solar y a la energía ecológica y asequible en comunidades independientes, desconectadas de la red eléctrica en todo el mundo. Bajo su liderazgo, Unite to Light ha distribuido cientos de miles de luces solares y cargadores, reduciendo la dependencia del queroseno dañino y al mismo tiempo mejora la salud, la seguridad y las oportunidades. Su trabajo permite que los estudiantes puedan seguir estudiando después de que baje el sol, apoya un parto más seguro y proporciona energía confiable en zonas de desastre.

El asambleísta Gregg Hart representa al distrito 37 de la Asamblea de California. Con más de tres décadas de servicio público, ha sido un defensor implacable en la defensa de la costa y el medioambiente de California. Él ha aprobado leyes para acelerar el cierre de pozos de petróleo inactivos, responsabilizar a los operadores a cargo y requerir evaluaciones ambientales de infraestructuras obsoletas – además de establecer el Programa de Protección de Ballenas y Cielos Azules. Partiendo desde este trabajo, el asambleísta Hart está organizando la primera Cumbre del Océano de California en Santa Bárbara para reunir a líderes globales en el cuidado del océano y promover soluciones.

La ceremonia de premiación del Héroe Ambiental sucederá el domingo 25 de abril de las 12:00pm – 1:00pm en el escenario principal en el Parque Alameda. Megan y el asambleísta Hart serán reconocidos durante la ceremonia, presentada por la conductora de noticias de KEYT, Tracy Lehr.

El Festival del Día de la Tierra en Santa Bárbara 2026 contará con más de 200 expositores ecológicos, una Exposición de vehículos ecológicos con experiencias gratuitas para “Subir y Conducir”, música en vivo durante dos días, un patio de comidas principalmente basadas en plantas, un jardín de cerveza y vino, zona para niños y más.

“Es inspirador ver que nuestra comunidad se preocupa profundamente por el cuidado ambiental”, dijo Mike Lazaro, CEO de CarpEvents y productora del evento. “El Festival del Día de la Tierra en Santa Bárbara materializa esa pasión en vida de una manera llamativa, práctica y divertida para todas las edades. Cada año, la urgencia de la crisis climática crece, pero también crece el compromiso de nuestra comunidad por encontrar soluciones”.

Se espera que el festival atraiga a decenas de miles de asistentes de toda la Costa Central. Se anima a los miembros de la comunidad a aprender más e involucrarse en SBEarthDay.org:

Expone: SBEarthDay.org/exhibit

Patrocina: SBEarthDay.org/sponsor

Se Voluntario: SBEarthDay.org/volunteer

Sigue a: @SB_EarthDay en Instagram y Facebook

Los colaboradores y patrocinadores del Festival del Día de la Tierra en Santa Bárbara hasta la fecha incluyen: Santa Barbara Earth Day Festival partners and sponsors to date include Marborg, Rivian, Firestone 805, Juneshine, Brander Vineyard, Flying Shade, Bye Bye Mattress, Central Coast Clean Cities Coalition, Central Coast Community Energy, Channel Islands Restoration, Chumash Foundation, City of Santa Barbara – Sustainability & Resilience, Cox, e-Bikery, E-Rentals & Tents Inc, Islay Events, Jonny Pops, the Learningden Preschool, Matilija Pure Water Systems, Montecito Bank & Trust, the Santa Barbara Foundation, the Santa Barbara Independent, Skyhook Solar, Target, TV Santa Barbara, Voice Magazine, and Yerba Madre.

Sobre el Día de la Tierra en Santa Bárbara

Ampliamente reconocido como el lugar de origen del Día de la Tierra, la participación de Santa Bárbara comenzó con el devastador derrame de petróleo de 1969 a lo largo de su costa. Esto llevó a un grupo local de ciudadanos preocupados a comenzar a conversar sobre una manera diferente de ver los sistemas ambientales. Durante esa época, el senador Gaylord Nelson visitó Santa Bárbara para ver los daños causados por el derrame de petróleo. Cuando regresó a Washington, D.C., presentó un proyecto de ley que designaba el 22 de abril como día nacional para celebrar a la tierra. A lo largo de los siguientes años, el movimiento ecologista se inició en todo el país, incluyendo también al Consejo Comunitario del Medioambiente (CEC). Dirigido por un grupo de jóvenes y personas de la tercera edad con una visión hacia el futuro, CEC se constituyó en la primavera de 1970 y su primer acto como nueva organización sin fines de lucro fue realizar una celebración del Día de la Tierra, un evento en la cuadra entre las calles State y Chapala.

En todo el país, 20 millones de ciudadanos interesados en el tema asistieron a eventos similares. Reconocemos que “todos los días son el día de la tierra” y que eventos especiales como éste, son una manera de unir diversas voces de nuestra comunidad como un recordatorio para dejar una huella ambiental ligera sobre el planeta.

Acerca del Consejo Comunitario del Medioambiente (CEC)

El CEC promueve soluciones rápidas y equitativas a la crisis climática, incluyendo la transición a energía y transporte 100% ecológicos, la promoción de sistemas alimentarios regenerativos y agrícolas eco-inteligentes, la reducción de los desechos y plásticos desechables y el fortalecimiento de la resiliencia de la comunidad. El CEC también lidera programas innovadores como la certificación de Guardianes del Medioambiente, que equipa a los residentes de la Costa Central para tomar medidas climáticas locales significativas, y opera el Centro Ambiental en el centro de Santa Bárbara como un punto de encuentro para la participación y colaboración pública.

Reconocida como la organización sin fines de lucro del año 2020 en California y como una heroína climática de la ciudad de Santa Bárbara, el CEC es dirigido por la directora ejecutiva Sigrid Wright, nombrada Mujer Congresional del año en 2022. Obtén más información sobre los impactos del CEC en CECSB.org/impact.

Acerca de CarpEvents

Con más de 30 años de experiencia en la producción de eventos, Mike Lazaro (residente de Carpintería del Año), y el equipo de CarpEvents han estado produciendo eventos impecables desde su concepto hasta su culminación a lo largo del país y aquí mismo en el Condado de Santa Bárbara. Desde un inicio, Mike ha participado en recaudaciones de fondos, festivales callejeros, conciertos, grandes convenciones corporativas y eventos deportivos televisados. Además, el equipo proporciona apoyo logístico y administración en eventos de gran magnitud como el Solsticio de Verano y el Festival del Aguacate, así como la co-fundación del Teatro Alcázar en Carpintería y la exposición de automóviles Rods and Roses. Visita https://www.carpinteriaevents.com/