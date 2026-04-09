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GOLETA, CA, 8 de abril de 2026 – El Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Goleta continúa su iniciativa de participación comunitaria con las charlas callejeras, Street Talk, con una próxima jornada de puertas abiertas diseñada para reunir a miembros de la comunidad y al personal para dialogar sobre transporte y servicios de obras públicas.

Tras el lanzamiento de Street Talk el mes pasado —que invitó a la comunidad a participar en una encuesta y compartir opiniones— estos próximos eventos ofrecen una oportunidad para una conversación y conexión más profundas.

Se invita a los miembros de la comunidad a asistir a una de las siguientes reuniones:

• Jornada de puertas abiertas comunitarias (en persona)

Miércoles 22 de abril, 5:30pm – 7:00pm

Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue)

• Jornada de Puertas Abiertas Virtual

Jueves 23 de abril, de 12:00pm – 1:00pm

Confirma asistencia y recibe un enlace directo en: http://www.cityofgoleta.org/pw

En la jornada de puertas abiertas, los asistentes explorarán proyectos actuales y futuros del departamento de Obras Públicas, harán preguntas y aportarán comentarios que ayudarán a mejorar el transporte en todo Goleta. Habrá interpretación en español disponible en ambos eventos.

Street Talk se centra en recopilar aportaciones significativas de la comunidad para comprender mejor las necesidades y prioridades del transporte. Los comentarios recogidos a través de la encuesta y los eventos de puertas abiertas ayudarán a orientar futuras decisiones de planificación e inversión.

Los comentarios derivados de estos esfuerzos ayudará a Obras Públicas a comprender mejor las preferencias y prioridades de la comunidad.

¿Preguntas? Contacta con nosotros por correo electrónico a pavement@cityofgoleta.gov o por teléfono al 805-562-5504.