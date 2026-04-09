Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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SANTA BÁRBARA, CALIF. – Treinta eventos organizados por la comunidad recibirán mini-subvenciones de CycleMAYnia 2026, con un total de $8,000 para apoyar actividades ciclistas en todo el condado de Santa Bárbara durante el Mes Nacional de la Bicicleta en mayo.

Las subvenciones, otorgadas por la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG), fueron seleccionadas entre 54 solicitudes.

“CycleMAYnia sigue creciendo gracias a la comunidad”, afirmó Aaron Bonfilio, director de Programas Multimodales de la SBCAG. “Las mini-subvenciones de este año respaldan una amplia gama de eventos locales —desde actividades de seguridad y educación hasta paseos en grupo— que hacen que sea más fácil y atractivo para personas de todas las edades salir a montar en bicicleta durante el Mes Nacional de la Bicicleta”. “Las solicitudes de este año reflejan una gran variedad de actividades, desde búsquedas del tesoro y paseos para pintar murales hasta eventos escolares, salidas en triciclos y visitas guiadas”, señaló Peter Williamson, planificador de transporte. “Los eventos se llevarán a cabo en todas las regiones del condado, brindando a personas de todas las edades y capacidades la oportunidad de montar en bicicleta, aprender y conectarse con sus comunidades”.

Entre los beneficiarios de las mini-subvenciones destacan las siguientes actividades dirigidas por la comunidad:

• De A a B (en bicicleta): Búsqueda del tesoro – Santa Bárbara

• “…And Bike Rides for All” (Paseos en bicicleta para todos): del cine en bicicleta – Santa Bárbara

• El mapeo del mapa ciclista – Santa Bárbara

• Inauguración de la estación de reparación de bicicletas CycleMAYnia de Summerland – Summerland

• Paseo familiar en bicicleta por Carp – Carpintería

• Desfile ciclista de Guadalupe CycleMAYnia – Guadalupe

• En bicicleta a Buckhorn – New Cuyama

• Bendición de las bicicletas – Santa María

• Paseo con los Santa Maria City Rangers – Santa María

• “Manténgase alerta, no se lastime” de la Biblioteca de Santa María – Santa María

• Día de diversión en la granja – Orcutt

• Circuito de ciclismo de montaña «Give it a Go» de Trek Trails – Rancho Alegre (cerca del lago Cachuma)

• Empleadores que celebran el Día Nacional de Ir al Trabajo en Bicicleta – En todo el condado

Muchos solicitantes optaron por participar sin solicitar financiación, y sus eventos se incluyen en el calendario completo de CycleMAYnia 2026, ya disponible en CycleMAYnia.org. Se anunciarán más detalles a finales de este mes.

CycleMAYnia 2026 tendrá como lema “Pedalear Hacia Adelante”. E-Bikery regresa como patrocinador del sorteo de bicicletas eléctricas, apoyando los esfuerzos para mantener a los ciclistas motivados y avanzando durante todo el mes de mayo.

Los miembros de la comunidad que participen en cualquier evento anunciado de CycleMAYnia pueden ganar un parche EcoStiks único, que también sirve como participación ecológica para ganar la bicicleta eléctrica.

Para fomentar la participación inclusiva, Cycling Without Age ofrecerá triciclos con conductor sin costo alguno para las personas con movilidad reducida que deseen participar en una actividad de CycleMAYnia. Cada triciclo puede transportar a dos personas en un asiento corrido o a una persona en silla de ruedas.

CycleMAYnia cuenta con el apoyo de la Medida A —el impuesto sobre las ventas de medio centavo para el transporte en todo el condado— y de patrocinadores locales. Para obtener más información, visite CycleMAYnia.org o póngase en contacto con SBCAG al (805) 600-4477 o en info@sbcag.org.

HISTORIA DE CYCLEMAYNIA

Fundada en 2009, CycleMAYnia comenzó como una iniciativa comunitaria de intercambio de ideas para impulsar una cultura ciclista más sólida en el condado de Santa Bárbara. Inspirada por eventos y programas en comunidades fuera del condado de Santa Bárbara, SBCAG involucró a organizaciones comunitarias y a la comunidad ciclista como socios para crear y gestionar conjuntamente un calendario dinámico de actividades que celebran el Mes Nacional de la Bicicleta cada mayo. Desde entonces, CycleMAYnia ha ampliado el acceso al ciclismo, llegando a nuevos ciclistas y a comunidades más diversas en todo el condado, y conectando a las personas con la alegría y los beneficios de andar en bicicleta.