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The Goleta City Council pose with gold shovels at the San Jose Creek Multipurpose Path Groundbreaking (pictured left-to-right: Councilmember Stuart Kasdin [District 4], Councilmember Luz Reyes-Martín [District 1], Mayor Paula Perotte, Councilmember James Kyriaco [District 2], and Mayor Pro Tempore [District 3]) | Credit: Courtesy

San Jose Creek Multipurpose Path groundbreaking attendees share celebratory moment | Credit: Courtesy

City of Goleta Mayor Paula Perotte speaks at San Jose Creek Multipurpose Path groundbreaking event held at Armitos Park and Community Garden | Credit: Courtesy

Goleta City Manager Robert Nisbet speaks at San Jose Creek Multipurpose Path groundbreaking | Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 10 de abril de 2026 – La ciudad de Goleta celebró ayer, jueves 9 de abril, una ceremonia de colocación de la primera piedra del Proyecto del Sendero Multipropósito del Arroyo San Jose en el Jardín Comunitario del Parque Armitos. Más de 60 miembros de la comunidad, personal y socios regionales asistieron para marcar el inicio de la construcción de este importante proyecto de conectividad.

El proyecto creará un acogedor y accesible de tres millas de nuevo sendero ciclista y peatonal de Clase I, mejorando la conectividad entre barrios, Old Town Goleta y destinos clave como la playa, la Universidad de California, Santa Bárbara y la ciudad de Santa Bárbara.

Entre los ponentes del evento se encontraban el gerente municipal Robert Nisbet, la alcaldesa Paula Perotte, los concejales James Kyriaco (Distrito 2) y Luz Reyes-Martín (Distrito 1), la directora de Obras Públicas Luz “Nina” Buelna y Marjie KIRN, directora ejecutiva de la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara. La concejala Luz Reyes-Martín declaró: “[Este proyecto no es] solo invertir en un camino, sino invertir en la salud a largo plazo para nuestra ciudad.”

Ahora se están construyendo el proyecto, que proporcionará una ruta más segura y directa para caminar y ir en bicicleta a ambos lados de la autopista 101. Durante la obra, se establecerán cambios de carril y control de tráfico, con trabajos diurnos y nocturnos en las zonas del proyecto. Se esperan algunos retrasos en el tráfico. La ciudad anima al público a seguir la señalización señalizada, permitir tiempo extra de desplazamiento y actuar con precaución al circular cerca de zonas de obras.

La ciudad de Goleta agradece el apoyo continuo de la comunidad a medida que avanza la construcción.

Para más información sobre el proyecto, visita: http://www.CityofGoleta.org/SJPath. Para preguntas, envía un correo electrónico SJPath@CityofGoleta.gov o llama/envía un mensaje al 805-699-5392.