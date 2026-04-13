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SANTA BÁRBARA, CA – 13 de abril de 2026

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara invita a la comunidad a celebrar la Semana Nacional de las Bibliotecas, del 19 al 26 de abril, con una serie de eventos, programas y colaboraciones locales que destacan las múltiples formas en que las bibliotecas fortalecen a las comunidades.

El tema nacional de este año, ¡Encuentra la alegría en tu biblioteca!, refleja lo que los usuarios de la biblioteca experimentan cada día, desde descubrir un título inesperado, conectarse con vecinos, encontrar un lugar tranquilo para sentarse a leer o disfrutar de un programa de la biblioteca. Desde las estanterías hasta las calles, nos enorgullece esparcir la alegría de la biblioteca donde sea posible.

“La Semana Nacional de las Bibliotecas es un excelente momento para resaltar las muchas formas en que las bibliotecas ayudan a fortalecer a las comunidades”, dijo Brandon Beaudette, director de la biblioteca (Library Director). “También es una oportunidad para celebrar al personal de la biblioteca, cuyo trabajo dedicado hace que nuestras bibliotecas sean espacios acogedores y llenos de alegría.”

Aspectos destacados de la Semana Nacional de las Bibliotecas (del 19 al 26 de abril) incluyen:

Apoya a los negocios locales y gana – Visita cualquier sede de la biblioteca o Biblioteca Móvil y participa para ganar una bolsa de la biblioteca llena de premios increíbles donados por negocios locales.

Visita cualquier sede de la biblioteca o Biblioteca Móvil y participa para ganar una bolsa de la biblioteca llena de premios increíbles donados por negocios locales. Beneficios con tu tarjeta de biblioteca – Durante toda la semana, los titulares de tarjetas de la biblioteca podrán disfrutar de ofertas especiales de los negocios locales participantes.

Durante toda la semana, los titulares de tarjetas de la biblioteca podrán disfrutar de ofertas especiales de los negocios locales participantes. Eventos especiales y celebraciones – Las festividades comienzan con la animada celebración de Día de los Niños / Día de los Libros y continúan toda la semana con eventos comunitarios, apariciones de Biblioteca Móvil, proyección de películas, una noche especial de lotería y micrófono abierto para cerrar la semana.

Para consultar el programa completo de eventos, los negocios participantes y los detalles sobre cómo participar en los sorteos de premios, visita National Library Week 2026 (SantaBarbaraCA.gov/NationalLibraryWeek26).