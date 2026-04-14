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GOLETA, CA, 14 de abril de 2026 – La construcción de la Fase 2 del Proyecto de Reasfalto Residencial 2025 ha comenzado e incluye la aplicación de un sello de lodos diseñado para prolongar la vida útil de las carreteras de la ciudad.

La colocación de sellos está programada para durar aproximadamente cuatro (4) días laborables, mientras que las actividades posteriores como el barrido continuarán hasta finales de mayo de 2026.

El horario laboral típico es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

El día que se aplique el sello en su calle:

• Las calles estarán cerradas al tráfico de vehículos por el día

• No se permitirá estacionarse en la calle

• El acceso estará restringido hasta que la superficie cure, aproximadamente 6-8 horas

• No conduzca con sellado fresco

• Apaga los aspersores automáticos la noche anterior y el día del trabajo

• Habrá estacionamiento en las calles que no reciban trabajo de sellado ese día.

Haz clic aquí para ver el área del proyecto y el mapa del calendario de sellos de suspensión para las calles incluidas en esta fase de trabajo.

Tenga en cuenta que los calendarios de construcción pueden cambiar debido al clima, fallos en el equipo, problemas de suministro de materiales o condiciones imprevistas del lugar. El contratista volverá a notificar a los residentes afectados sobre cualquier cambio en el horario.

Para mantenerte al día con el progreso del proyecto, visita: http://www.CityofGoleta.org/Pavement.

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con pavement@CityofGoleta.gov o al 805-562-5504.