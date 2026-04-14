Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 14 de abril de 2026 – La Ciudad de Goleta recuerda a la comunidad que el 4º evento anual del Día de la Tierra de Embellece Goleta tendrá lugar este sábado 18 de abril de 2026, de 9:00 a 12:00 p.m. El evento comunitario de limpieza y educación de este año se centralizará en el Espacio Abierto de Stow Canyon (en la Avenida Valdez). La entrega gratuita de artículos voluminosos estará situada en Westmoreland Place, cerca de Carlo Drive (¡nueva ubicación!) de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Con un compromiso continuo de fomentar un estilo de vida en Goleta Libre de Residuos y preservar los entornos locales, la Ciudad hace un llamamiento a voluntarios para contribuir al éxito del evento Día de la Tierra de Embellece Goleta 2025. El año pasado, 115 voluntarios dedicados retiraron 317 libras de basura, mientras que 36 vehículos se deshicieron de forma segura de 6,000 libras de objetos.

La organización local sin fines de lucro Tidy Seas es la capitana oficial de este evento. Se unirán a ellos socios comunitarios esenciales, como MarBorg Industries, Santa Barbara County Less Is More y Mission Refill, así como departamentos participantes de la ciudad de Goleta, incluyendo la Biblioteca del Valle de Goleta y el personal de Sostenibilidad. Limpieza comunitaria ¡Ven a formar parte del Día de la Tierra de Embellece Goleta! Los voluntarios estarán totalmente preparados para el éxito el día del evento. La ciudad proporcionará equipamiento de seguridad y material de limpieza, incluyendo gorras, camisetas de manga larga, chalecos de seguridad, guantes, bolsas de basura, cubos y recogedores de basura.

Toda la basura recogida durante el evento será surtida en categorías específicas de Reciclaje de Materiales por parte del personal y voluntarios, proporcionando un esfuerzo educativo único y práctico. Esta actividad ofrece una visión visual de la huella de residuos de nuestra comunidad y destaca la importancia de la eliminación consciente.

Actividades y educación familiares

El evento Día de la Tierra de Embellece Goleta está diseñado para todas las edades. Entre los aspectos destacados se encuentran:

• Servicios de Biblioteca: El equipo de la Biblioteca del Valle de Goleta estará preparado para ayudarte a registrarte una tarjeta de la biblioteca, aprender más sobre la Biblioteca de Semillas o consultar algunos de los materiales seleccionados para el evento.

• Experiencia Touch-A-Truck: Organizada por MarBorg Industries, niños y familias pueden acercarse y familiarizarse con impresionantes vehículos que mantienen Goleta funcionando.

• Actividad de manualidades sostenibles para niños: Mission Refill tendrá una actividad de manualidades sostenibles para niños que utilizan materiales reciclados y naturales.

• Educación sobre la reducción de residuos: Expertos de Menos es Más del condado de Santa Bárbara estarán presentes para debatir programas críticos de residuos sólidos, incluyendo el exitoso nuevo Programa de Reciclaje Textil, que actualmente logra más del 95% de desviación de la eliminación en vertederos.

Sorteo de Premios Para Voluntarios

Para agradecer a la comunidad su esfuerzo, los voluntarios participantes participarán en un sorteo de premios con artículos de sostenibilidad muy solicitados. Los premios incluyen un contenedor de compostaje para jardín de Earth Machine, un recogidor de basura profesional y artículos temáticos de Goleta sin residuos como toallas de papel sin papel y bolas secadoras de lana.

¡Nos vemos el Día de la Tierra de Embellece Goleta ESTE sábado, 18 de abril!

Para cualquier consulta sobre el evento o para saber más sobre cómo participar, por favor envíe un correo electrónico a EnvironmentalServices@cityofgoleta.gov o visite http://www.cityofgoleta.org/BeautifyGoleta.