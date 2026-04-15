El programa piloto de 90 días de uso compartido del automóvil aborda el tráfico y el estrés del trayecto diario al trabajo de los empleados del condado

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CALIF. – Miles de personas que se desplazan diariamente al trabajo agravan los problemas de tráfico en todo el condado de Santa Bárbara, pero un nuevo programa piloto de 90 días para compartir el auto tiene como objetivo cambiar esa situación. El condado de Santa Bárbara, en colaboración con la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG por sus siglas en inglés), está animando a los empleados a convertir los viajes en solitario en viajes compartidos.

Como uno de los mayores empleadores de la región, con 4,700 empleados, el condado se encuentra en una posición única para dar ejemplo, probando soluciones de desplazamiento a gran escala que puedan extenderse a otros lugares de trabajo en todo el condado de Santa Bárbara.

La campaña, “Spring into a Carpool” (Únase a un viaje compartido,) es un programa piloto de incentivos para el transporte al trabajo de 90 días de duración, que se llevará a cabo del 16 de abril al 14 de julio. Está diseñada para ayudar a los empleados a encontrar compañeros de viaje compartido, registrar los viajes y obtener incentivos, lo que facilita convertir los viajes compartidos ocasionales en una rutina de transporte al trabajo habitual.

El condado y el programa para empleadores SmartRide de SBCAG apoyarán a los participantes con la búsqueda de compañeros de viaje compartido, eventos y herramientas para ayudarles a mantenerse en el camino.

“SBCAG trabaja para apoyar soluciones impulsadas por los empleadores que faciliten los desplazamientos”, afirmó Aaron Bonfilio, director de programas multimodales de SBCAG. “El programa piloto del condado ofrece un ejemplo real sobre el que podemos construir para expandir programas de desplazamiento eficaces y que fomenten la creación de hábitos en toda la región”.

El programa piloto se basa en el impulso reciente: el otoño pasado, la ciudad de Santa Bárbara puso a prueba un desafío similar de 90 días que logró que el 3 % de su fuerza laboral se pasara a modos de transporte alternativos.

El condado desarrolló un programa basado en hitos que ayuda a los empleados a crear una rutina constante de uso compartido del automóvil paso a paso.

“Este programa responde al deseo de los empleados de evitar conducir solos”, afirmó Garrett Wong, gerente de la división de sostenibilidad del condado de Santa Bárbara. “Esperamos que, cuando le den una oportunidad al uso compartido del automóvil, descubran que les ahorra dinero y estrés”.

La Medida A, el impuesto sobre las ventas de medio centavo destinado al transporte de la región, invierte en programas como SmartRide que facilitan los desplazamientos y reducen el tráfico en todo el condado de Santa Bárbara, y está disponible para todos los empleadores y miembros del público.

Los empleadores y el público en general pueden obtener más información sobre el programa para empleadores de SBCAG o el apoyo personalizado para los desplazamientos visitandoSBCAG.org/employer, enviando un correo electrónico a info@SBCAG.org o llamando al (805) 600-4477.

Acerca de la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara

La Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG) es la Organización de Planificación Metropolitana (MPO) designada por el gobierno federal y la Agencia Regional de Planificación del Transporte (RTPA) designada por el estado para la región, y se encarga de coordinar la planificación y la financiación del transporte en todo el condado de Santa Bárbara, además de apoyar los esfuerzos de planificación de la vivienda a nivel regional. SBCAG es una autoridad de poderes conjuntos integrada por el condado y las ocho ciudades incorporadas, y actúa como Autoridad de Transporte Local encargada de administrar la Medida A, el impuesto sobre las ventas para el transporte aprobado por los votantes del condado.

Con una plantilla de aproximadamente 20 empleados y un presupuesto anual de unos 100 millones de dólares, SBCAG se encarga de la planificación regional, la ejecución de proyectos y la administración de subvenciones; presta servicios de transporte para viajeros; y distribuye fondos locales, estatales y federales para financiar mejoras de transporte de alta prioridad en todo el condado.