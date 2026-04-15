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La Agencia de Agua del Condado de Santa Barbara se complace en anunciar que ya está en marcha la votación para el “Premio de Elección del Público” del 26.º Concurso Anual de Videos WaterWise para Preparatorias. Este concurso invitó a estudiantes de todo el condado de Santa Barbara a producir videos divertidos y creativos de 30 segundos sobre la importancia del uso eficiente del agua en nuestra comunidad.

El tema de este año es “Cultivar Más Allá del Pasto: Reemplace su Pasto para Conservar Agua, Apoyar la Naturaleza y Mantener Frescos los Jardines”

Este año se presentaron once videos creados por 26 estudiantes de seis preparatorias del condado, incluyendo Dos Pueblos, San Marcos, Pioneer Valley, Valley Christian Academy y Lompoc High School. El público está invitado a ver y votar por todos los videos presentados por los estudiantes.

Cualquier persona con una cuenta de YouTube o Gmail puede votar dando “Me gusta” a su(s) video(s) favorito(s) en YouTube en https://www.youtube.com/@WaterWiseSB/playlists.

Todos los votos deben enviarse antes de las 11:59 p.m. 24 de abril de 2026.

La gerente de Conservación de Agua del Condado, Rachel Major Ochoa, comentó: “Cada año esperamos con entusiasmo este concurso divertido y educativo. Es una manera emocionante de involucrar a los estudiantes y a la comunidad en la conservación del agua, y los estudiantes participantes ponen un gran esfuerzo en crear videos imaginativos, divertidos y con impacto. ¡No se lo pierda! Invitamos a todos a participar viendo y votando.”

Además del “Premio de Elección del Público”, jueces de proveedores locales de agua otorgan los premios de primer, segundo y tercer lugar, y también el premio en la categoría en español. Los premios para las escuelas ganadoras pueden alcanzar hasta $1,000. Los estudiantes de los equipos ganadores también reciben premios en efectivo a través de donaciones en especie de patrocinadores generosos, incluyendo Carollo Engineers, La Buena 105.1 FM, Geosyntec Consultants, Enviroscaping y Dudek. El concurso es financiado por proveedores de agua del Condado de Santa Barbara y la Agencia de Agua del Condado de Santa Barbara. En conjunto, estas agencias patrocinan programas que promueven la conservación y la concientización sobre el uso del agua en el condado.

¡Visite WaterWiseSB.org para descubrir más maneras de maximizar la eficiencia en el uso del agua, ver todos los videos participantes y votar por sus favoritos!