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SANTA BÁRBARA, CA – 10 de abril de 2026

Abril es el Mes Nacional de Concienciación sobre la Conducción Distraída y el Departamento de Policía de Santa Bárbara quiere recordar a los conductores que se mantengan concentrados, que miren al frente y mantengan las manos en el volante. Distracciones como mirar el teléfono, usar la pantalla táctil del salpicadero o la app del coche, ajustar la radio o comer pueden tener consecuencias devastadoras.

“La conducción distraída sigue poniendo en riesgo a todos los que circulan en la carretera”, dijo el oficial de tráfico del SBPD, A. Muñoz. “Cuando los conductores apartan la vista de la carretera, aunque sea por unos segundos, las vidas pueden cambiar para siempre. Recordamos a nuestra comunidad que la seguridad empieza con cada uno de nosotros. Deja el teléfono, limita las distracciones y ayuda a que la gente llegue a casa con seguridad.”

Según la Encuesta de Opinión Pública Estatal de California de 2025, casi el 71.4% de los conductores encuestados afirmaron que la conducción distraída, causada por enviar mensajes de texto o mirar el teléfono, era su mayor preocupación de seguridad. En 2023, hubo 158 personas fallecidas en accidentes por conductor distraído en California, un aumento del 6.8 por ciento respecto al año anterior. Es probable que los números estén subestimados porque los oficiales de policía no siempre pueden determinar si la distracción fue un factor en un accidente.

El Departamento de Policía de Santa Bárbara buscará activamente a lo largo del mes conductores que infrinjan la ley estatal de telefonía móvil manos libres.

Según la ley vigente, los conductores no pueden sostener un teléfono o otro dispositivo electrónico mientras conducen un vehículo, incluso cuando se detienen en un semáforo en rojo. Esto incluye hablar, enviar mensajes o usar una aplicación. Usar un teléfono móvil portátil mientras se conduce puede suponer una multa, y si un conductor incumple la ley de manos libres por segunda vez dentro de los 36 meses posteriores a una condena previa por la misma infracción, se añadirá un punto adicional a su historial.

Sigue estos sencillos pasos para mantener la concentración y proteger a todos los que estén en la carretera:

• Guarda el móvil: silencia las notificaciones y guarda el móvil en un lugar donde no puedas alcanzarlo mientras conduces.

• Planifica con antelación: Configura tu GPS, ajusta los retrovisores y termina cualquier tarea antes de empezar a conducir.

• Mantenga ambas manos en el volante y la vista en la carretera: Evite comer, arreglarse o ajustar controles mientras conduce.

• Sé un modelo a seguir: Muestra a tus pasajeros, especialmente a los conductores jóvenes, que la conducción enfocada es la norma.

• Habla más alto: Si eres pasajero y ves al conductor distraído, recuérdale amablemente que mantenga la concentración.

• Para si es necesario: Si surge algo urgente, detente y aparca en un lugar seguro antes de responder.

La financiación para la aplicación de la ley de conducción distraída proviene de una subvención de la Oficina de Seguridad Vial de California, a través de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras.