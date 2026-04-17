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Goleta City Council at the 2026 State of the City (pictured left-to-right: District 4 Councilmember Stuart Kasdin, District 1 Councilmember Luz Reyes- Martín, Mayor Paula Perotte, District 2 Councilmember James Kyriaco, and Mayor Pro Tempore and District 3 Councilmember Jennifer Smith) | Credit: Courtesy

Mayor Perotte speaking at the 2026 Goleta Community State of the City | Credit: Courtesy

City Manager Robert Nisbet presenting at the 2026 Goleta Community State of the City | Credit: Courtesy

Popular Q and A Session | Credit: Courtesy

City Staff at Event | Credit: Courtesy

Attendees Mingling and Visiting City Information Tables | Credit: Courtesy

Audience at the Community State of the City | Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 16 de abril de 2026 – Por primera vez en la historia de la comunidad de Goleta Estado de la Ciudad, todo el Ayuntamiento de Goleta se unió anoche, 15 de abril de 2026, a la alcaldesa para presentar el discurso sobre el Estado de la Ciudad 2026. Las presentaciones formaron parte de la noche más importante del año de la ciudad, celebrada en el Centro Comunitario de Goleta, comenzando con una hora de conversación y mesas informativas de visitas que mostraban los departamentos municipales. Los asistentes se reunieron entonces en el auditorio para el programa, que incluyó presentaciones seguidas de una sección de preguntas y respuestas en directo.

Dos vídeos emotivos dieron inicio a la ceremonia, uno de ellos en el que los alumnos de 6º de la escuela primaria La Patera comparten lo que les gusta de Goleta, qué temas consideran importantes y qué harían como concejales durante un día; ve el video aquí. El segundo vídeo destaca todas las cosas maravillosas que han ocurrido en la Buena Tierra este último año, lo puedes ver aquí.

Cada presentador cruzó el escenario para acompañar la música interpretada por el teclista Tyler McCutchen, un estudiante de penúltimo curso en el instituto Dos Pueblos. La alcaldesa Perotte eligió “Ain’t No Mountain High Enough” de Marvin Gaye como canción y explicó el nuevo formato para este año. Dijo: “El buen gobierno no es un monólogo, es un diálogo. Esta noche, confiar en mis colegas y en el gerente municipal para que llevemos a cabo nuestro Estado de la Ciudad ilustra otra razón por la que digo con confianza que nuestra ciudad es fuerte. Los éxitos de Goleta se deben a mucho más que a quién ejerce las funciones de alcalde. Depende de todos nosotros.”

Los presentadores se organizaron por los distritos representados, comenzando con la concejala Luz Reyes-Martín del primer distrito, quien eligió la canción “Sir Duke” de Stevie Wonder. Habló sobre seguridad pública, preparación ante emergencias y medio ambiente. El concejal Reyes-Martín dijo:

“Goleta está invirtiendo con sabiduría, planificando con responsabilidad y poniendo a nuestros residentes en primer lugar. Estamos construyendo una ciudad segura, resiliente y responsable con el medio ambiente no solo para hoy, sino para las futuras generaciones.”

El concejal del 2º distrito James Kyriaco eligió la canción “Lovely Day” de Bill Withers y abordó el tema del transporte y la circulación. Comenzó diciendo: “Si tuviera que describir el estado de nuestra ciudad en pocas palabras, diría esto: Goleta está en construcción y avanzando, como prometió. A nuestros residentes, visitantes y negocios locales les agradezco vuestra paciencia. En toda nuestra comunidad, se pueden ver los resultados de una ciudad que está invirtiendo seriamente en su futuro.

Estamos reparando la infraestructura que heredamos, mejorando la seguridad y ampliando las opciones de transporte para que los residentes tengan opciones reales sobre cómo moverse por nuestra ciudad.”La alcaldesa pro tempore y concejala del 3er Distrito, Jennifer Smith, se acercó al escuchar la canción “Girls Just Want to Have Fun” de Cyndi Lauper y habló sobre servicios, parques, ocio y espacios comunitarios. Concluyó su presentación diciendo: “Todos estos esfuerzos reflejan nuestro compromiso compartido con mantener la calidad de vida que hace de Goleta un lugar tan especial para vivir, trabajar y divertirse. Nada de esto sería posible sin la dedicación de nuestro personal municipal, nuestros socios comunitarios y residentes como vosotros, que permanecen comprometidos y implicados.”

Al acercarse a la canción de ragtime “The Entertainer”, el concejal del 4º Distrito, Stuart Kasdin, abordó el tema candente de la vivienda y la falta de vivienda. Dijo: “Para tener un impacto, necesitamos tanto seguir ofreciendo oportunidades de vivienda asequible como idear formas de frenar la llegada de nuevas personas sin hogar mediante estrategias de prevención.”

El gerente municipal, Robert Nisbet, acercándose al escuchar la canción “Money” de Pink Floyd, dio una actualización sobre las finanzas de la ciudad, incluyendo indicadores de desarrollo económico y una tendencia reveladora que estamos viendo en Goleta. Dijo: “Goleta está emergiendo como un líder estatal en tecnología cuántica, anclada por activos importantes como el campus de Google Quantum AI y el centro de innovación OASIS de UCSB, que juntos sitúan a la ciudad en el centro del ecosistema cuántico de California. Goleta alberga una concentración única de talento e infraestructura cuántica, inigualable por ninguna otra ciudad de tamaño similar en California.”

La noche terminó con el popular segmento de preguntas y respuestas. Las preguntas del público enviadas en tarjetas incluyeron preguntas sobre pavimento, proyectos, seguridad pública, próximos eventos y más.

Puedes ver un álbum de fotos del Estado de la Ciudad de la Comunidad de Goleta 2026 aquí. Pronto habrá una grabación completa y un vídeo de los mejores momentos.

Un agradecimiento especial a la banda de jazz de la preparatoria Dos Pueblos por actuar una vez más en el cenador para dar la bienvenida a los invitados al evento.

Gracias a todos los que formaron parte de que esta noche tan informativa fuera posible y a todos los que sacaste tiempo de su apretada agenda para asistir.