Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 17 de abril de 2026 – ¡La campaña de fondos de la Biblioteca del Valle de Goleta (GVL) está en plena forma! Gracias a una generosa donación de Yardi Systems, la ciudad está aún más cerca de alcanzar su objetivo de $1,700,000 de financiación necesaria para el proyecto de renovación de diseño interior de GVL. En febrero de 2026, la Biblioteca fue patrocinada financieramente por la Fundación Santa Bárbara y lanzó su primera campaña de fondos,

“Escribiendo el próximo capítulo en la Biblioteca del Valle de Goleta”. La campaña recaudará los fondos necesarios para mejorar la zona de adultos de la biblioteca, la Sala Comunitaria, el vestíbulo, el mostrador de servicio y los espacios de trabajo del personal.

“La maravillosa y continua generosidad de Yardi está ayudando a convertir en realidad las aspiraciones de la comunidad para la Biblioteca del Valle de Goleta”, dijo la bibliotecaria municipal Elizabeth Saucedo. “Esta donación es una contribución tan significativa para el futuro de los servicios bibliotecarios en nuestra zona, y agradecemos el compromiso de Yardi con nuestra comunidad.”

Arnold Brier, COO de Yardi Systems y CLO, dijo: “Sabemos que las bibliotecas desempeñan un papel importante en el fomento de las comunidades, y estamos encantados de apoyar la renovación de la biblioteca de la ciudad de Goleta.”

La reciente donación de Yardi se suma a una donación realizada a la Biblioteca el año pasado, que financió puestos de trabajo para el personal y una entrega interior de libros, y apoyó el establecimiento de servicios en GVL Express, la ubicación temporal de la Biblioteca durante la construcción. Estos elementos muy útiles también serán trasladados de nuevo a 500 N. Fairview tras la finalización del proyecto de construcción.

Se están aceptando donaciones por los $814,420 restantes necesarios para alcanzar el objetivo de la campaña. Los miembros de la comunidad tienen cuatro formas convenientes de hacer una donación: a través de la Fundación Santa Bárbara, los Amigos de la Biblioteca del Valle de Goleta, a la ciudad de Goleta y en persona en la Biblioteca Express del Valle de Goleta. Más información aquí.

La Biblioteca anunciará los detalles de su programa de reconocimiento de donantes a finales de esta primavera, que incluirá una serie de opciones de donaciones escalonadas y oportunidades especiales de reconocimiento.

¡Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de los donantes increíblemente generosos por su apoyo al futuro de nuestra Biblioteca!

La Fundación Santa Bárbara es el patrocinador fiscal 501(c)(3) de la campaña de capital “Biblioteca del Valle de Goleta: Escribiendo el próximo capítulo”. Por ello, la Fundación Santa Bárbara recibetodas las donaciones al programa y supervisa la distribución de fondos según lo previsto por el comité. Todas las donaciones son deducibles de impuestos en la medida total permitida por ley.