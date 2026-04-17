Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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SANTA BÁRBARA, CA – 17 de abril de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara ha publicado el borrador del Plan Maestro de State Street(Draft State Street Master Plan), junto con sus apéndices (Appendices), para revisión pública. El plan está diseñado para reflejar las prioridades de la comunidad y orientar futuras mejoras que darán forma al centro de Santa Bárbara, para que todos la disfruten ahora y en las generaciones venideras.

El martes 28 de abril, el Consejo Municipal revisará el Plan Maestro de State Street y proporcionará orientación final al personal sobre cualquier ajuste adicional antes de su finalización. Se invita a la comunidad a participar en persona o en línea, ver la transmisión en vivo y enviar comentarios.

Presentación del borrador del Plan Maestro de State Street ante el Consejo Municipal

Martes, 28 de abril de 2026

Comienza a las 2:00 p.m.

Alcaldía, Cámara del Consejo (735 Anacapa St.)

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Los elementos clave del Plan Maestro de State Street incluyen:

Visión del Plan Maestro de State Street y participación comunitaria

Diseño de la calle

Programa de acceso

Estrategias por distrito

Prioridades de implementación

Análisis económico

Análisis técnicos de ingeniería civil, paisajismo y transporte

El Plan Maestro de State Street abarca los bloques del 400 al 1300 de State Street, con una extensión aproximada de una milla, e incluye tres distritos distintos, cada uno con su propio carácter: el Distrito de Entretenimiento (bloques 400–600), el Distrito Cívico y Comercial (bloques 700–900) y el Distrito de las Artes (bloques 1000–1300).

Para consultar el plan, los apéndices y obtener información adicional, visite Create State Master Plan (StateStreet.SantaBarbaraCA.gov).

Los comentarios por escrito pueden enviarse por correo electrónico a StateStreetMasterPlan@SantaBarbaraCA.gov.