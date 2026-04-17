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SANTA BÁRBARA, CA – 17 de abril de 2026
La Ciudad de Santa Bárbara ha publicado el borrador del Plan Maestro de State Street(Draft State Street Master Plan), junto con sus apéndices (Appendices), para revisión pública. El plan está diseñado para reflejar las prioridades de la comunidad y orientar futuras mejoras que darán forma al centro de Santa Bárbara, para que todos la disfruten ahora y en las generaciones venideras.
El martes 28 de abril, el Consejo Municipal revisará el Plan Maestro de State Street y proporcionará orientación final al personal sobre cualquier ajuste adicional antes de su finalización. Se invita a la comunidad a participar en persona o en línea, ver la transmisión en vivo y enviar comentarios.
Presentación del borrador del Plan Maestro de State Street ante el Consejo Municipal
Martes, 28 de abril de 2026
Comienza a las 2:00 p.m.
Alcaldía, Cámara del Consejo (735 Anacapa St.)
Información del evento | Agregar evento a su calendario
Los elementos clave del Plan Maestro de State Street incluyen:
- Visión del Plan Maestro de State Street y participación comunitaria
- Diseño de la calle
- Programa de acceso
- Estrategias por distrito
- Prioridades de implementación
- Análisis económico
- Análisis técnicos de ingeniería civil, paisajismo y transporte
El Plan Maestro de State Street abarca los bloques del 400 al 1300 de State Street, con una extensión aproximada de una milla, e incluye tres distritos distintos, cada uno con su propio carácter: el Distrito de Entretenimiento (bloques 400–600), el Distrito Cívico y Comercial (bloques 700–900) y el Distrito de las Artes (bloques 1000–1300).
Para consultar el plan, los apéndices y obtener información adicional, visite Create State Master Plan (StateStreet.SantaBarbaraCA.gov).
Los comentarios por escrito pueden enviarse por correo electrónico a StateStreetMasterPlan@SantaBarbaraCA.gov.
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