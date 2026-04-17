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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – La Oficina del Comisionado Agrícola del Condado de Santa Bárbara recuerda a los residentes de sus derechos como consumidores y la importancia del etiquetado preciso de los productos, tras realizar inspecciones en todo el condado que identificaron múltiples productos con peso insuficiente.

La División de Protección al Consumidor de Pesos y Medidas del Condado inspecciona regularmente los productos empaquetados para garantizar que la cantidad indicada en la etiqueta coincida con la cantidad contenida en el envase. Estas inspecciones ayudan a mantener un mercado justo tanto para los consumidores como para las empresas.

“Los consumidores tienen derecho a recibir la cantidad total por la que están pagando”, afirmó el Comisionado Agrícola José Chang. “Nuestra oficina se compromete a garantizar la precisión en el mercado y a proteger tanto a los compradores como a las empresas honestas en todo el Condado de Santa Bárbara”.

Se considera que un producto tiene “peso insuficiente” cuando el peso neto del mismo —excluyendo el envase— es menor que la cantidad declarada en la etiqueta. La ley estatal exige que los productos empaquetados cumplan con los estándares de cantidad indicados en el etiquetado para garantizar la transparencia y la equidad en el comercio.

Cuando se detecta que los envases tienen peso insuficiente, estos pueden ser retirados de la venta o corregidos y puestos a la venta una vez que cumplan con los requisitos. También se pueden tomar medidas coercitivas cuando resulte apropiado.

Se recomienda a los residentes que sospechen que un producto pueda tener peso insuficiente a que informen sobre sus preocupaciones. Los reportes de los consumidores ayudan a identificar posibles problemas y respaldan los esfuerzos continuos de cumplimiento normativo.

Para presentar una queja o obtener más información:

-MÁS INFORMACIÓN-

• Teléfono: (805) 681-5600

• En línea: Condado de Santa Bárbara – Formulario de Quejas