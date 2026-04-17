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SANTA BARBARA, CA – 16 de abril de 2026

El 21 de abril de 2026, la Ciudad de Santa Bárbara emitirá el Presupuesto Operativo y de Capital de la Administrador de la Ciudad para el Año Fiscal 2027 (del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027), tal y como exige la Carta Municipal. El presupuesto recomendado incluye un mensaje introductorio del Administrador de la Ciudad, detalles de ingresos y gastos por fondo y departamento, prioridades de capital e indicadores de rendimiento.

El Consejo Municipal de Santa Bárbara revisará y recibirá presentaciones del personal sobre el presupuesto recomendado durante las siguientes reuniones programadas, que se llevarán a cabo en las Cámaras del Consejo (735 Anacapa St.):

Presentación del presupuesto recomendado y panorama general

Martes, 21 de abril de 2026, a las 2:00 p.m.

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Revisión del presupuesto recomendado por el Comité de Finanzas

Martes, 5 de mayo de 2026, de mediodía a 1:30 p.m.

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Presupuesto del Fondo General (incluye capital de la Medida C)

Martes, 12 de mayo de 2026, a las 2:00 p.m.

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Presupuesto de otros fondos (incluye capital)

Martes, 19 de mayo de 2026, a las 2:00 p.m.

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Deliberaciones del presupuesto

Martes, 9 de junio de 2026, a las 2:00 p.m.

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El Consejo tiene previsto tomar acción sobre el presupuesto recomendado durante su reunión regular del martes, 16 de junio de 2026, a las 2:00 p.m.

“El personal se complace en presentar el presupuesto para el año fiscal 2027. El presupuesto refleja meses de trabajo revisando las fuentes de ingresos y los programas, y evaluando el costo de continuar brindando servicios esenciales a la comunidad y mantener la infraestructura de la Ciudad. La Ciudad mantiene su compromiso con la sostenibilidad fiscal y ha tomado decisiones difíciles en la elaboración de este presupuesto. Esperamos revisarlo con el Consejo Municipal en los próximos meses”, dijo Keith DeMartini, director de Finanzas (Finance Director).

El presupuesto recomendado para el año fiscal 2027 puede consultarse a través de la herramienta en línea de Presupuestos e Informes (SantaBarbaraCA.gov/Budget).

Para consultar las próximas reuniones, visite el Calendario del Presupuesto.