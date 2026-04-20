Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(GOLETA, California) – First 5 del Condado de Santa Bárbara, en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara, CALM y nuestros socios comunitarios, se enorgullece de celebrar la Semana Nacional de las Visitas Domiciliarias, del 20 al 24 de abril de 2026, en homenaje a los profesionales comprometidos que apoyan a las familias durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños.

Las visitas domiciliarias son un programa gratuito y voluntario que pone en contacto a los padres y las familias que esperan un hijo con profesionales capacitados que brindan apoyo personalizado en el hogar u otro entorno acogedor. A través de una relación de confianza, los visitantes domiciliarios ofrecen orientación en salud materna e infantil, en desarrollo infantil y en estrategias de crianza, además de facilitar el acceso a recursos comunitarios esenciales.

Gracias a su presencia constante y su actitud comprensiva, los visitantes domiciliarios capacitan a los padres y tutores, refuerzan las relaciones entre padres e hijos y contribuyen a que los niños tengan el mejor comienzo posible. Su labor mejora los resultados de las familias y contribuye a crear comunidades más sanas y resilientes en todo el Condado de Santa Bárbara.

Durante la Semana Nacional de las Visitas Domiciliarias, First 5 del Condado de Santa Bárbara y sus socios celebran con orgullo la labor de los visitantes domiciliarios, que acuden a las familias, las capacitan y fortalecen las comunidades, reafirmando así su compromiso de mantener y ampliar estos servicios esenciales.

Para aprender más sobre la Semana Nacional de las Visitas Domiciliarias, visite theinstitutefsp.org/nhvweek.

Para obtener más información sobre la celebración y las actividades de la Semana de las Visitas Domiciliarias del Condado de Santa Bárbara, visite centralcoasthomevisitors.org/home-visiting-week.

Acerca de First 5 del Condado de Santa Bárbara

First 5 del Condado de Santa Bárbara es la Comisión local para Niños y Familias, creada tras la aprobación de la Proposición 10 por parte de los votantes de California en 1999, que destina los ingresos procedentes de los impuestos sobre el tabaco para apoyar el desarrollo de la primera infancia y garantizar el bienestar de los niños desde la etapa prenatal hasta los cinco años, así como el de sus familias. First 5 del Condado de Santa Bárbara colabora con diversas comunidades para promover la salud, el aprendizaje temprano y los sistemas de apoyo familiar para los niños pequeños del Condado de Santa Bárbara. Para obtener más información, visite nuestra página web en first5sbc.org.