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SANTA BÁRBARA, CA – 20 de abril de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara se complace en anunciar el próximo proyecto de sustitución de la tubería de impulsión de aguas residuales de Via Lucero, una mejora crítica de las infraestructuras diseñada para garantizar el servicio de aguas residuales continuo y confiable para la comunidad. Se prevé que la construcción comience a finales de abril y se concluya en diciembre de 2026.

El proyecto contempla la sustitución de una tubería principal de alcantarillado a presión (tubería de impulsión) en Via Lucero, entre Bodega Lane y Hope Avenue. La tubería existente, instalada en la década de 1950, ha llegado al final de su vida útil y será reemplazada por tuberías de impulsión redundantes, lo que reducirá el riesgo de derrames y disminuirá los costos de mantenimiento. Como parte del proyecto, también se reemplazarán tuberías de alcantarillado por gravedad y pozos de registro adyacentes, de edad y condición similares, a lo largo de tramos de Hope Avenue y State Street.

El proyecto abarcará segmentos de Via Lucero, Hope Avenue y Upper State Street. Los límites son:



Via Lucero desde Bodega Lane hasta Hope Avenue

Hope Avenue desde Via Lucero hasta State Street

State Street en Hope Avenue (solo la zona noreste de la intersección)

Los beneficios para la comunidad de este proyecto incluyen:

Reducir el riesgo de fugas y fallas del sistema

Aumentar la confiabilidad para satisfacer la demanda actual de aguas residuales

Mejorar el monitoreo del sistema y el acceso para su mantenimiento

Permitir reparaciones sin interrupciones del servicio

Habrá afectaciones intermitentes al tráfico en las áreas de Via Lucero, Hope Avenue y State Street. Durante la construcción, el tránsito en la cuadra 3900 de Via Lucero (entre Bodega Lane y North La Cumbre) se limitará periódicamente a circulación en dirección oeste, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Se mantendrá el acceso para vehículos de emergencia en todo momento.

El acceso a las entradas de las propiedades se mantendrá disponible; sin embargo, pueden presentarse demoras breves mientras el equipo se desplaza por la zona. Estos detalles son preliminares y pueden cambiar conforme avance la construcción. Las propiedades ubicadas a lo largo del área del proyecto recibirán materiales informativos con actualizaciones sobre el calendario.

Este proyecto, con una inversión de 4,8 millones de dólares, se financia mediante las tarifas mensuales del servicio de alcantarillado que pagan los clientes del sistema de aguas residuales de la Ciudad. La Ciudad agradece la paciencia y cooperación de la comunidad mientras trabajamos para fortalecer esta infraestructura esencial.

Para obtener más información sobre el proyecto y suscribirse a las actualizaciones, visite Via Lucero Wastewater Force Main Replacement Project (SantaBarbaraCA.gov/ViaLucero).