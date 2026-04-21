Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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GOLETA, CA, 21 de abril de 2026 – La comunidad de Goleta demostró que cuando trabajamos juntos, podemos lograr un impacto increíble. Residentes de todas las edades se reunieron en el Espacio Abierto de Stow Canyon para el 4º Evento Anual del Día de la Tierra de Embellece Goleta el pasado sábado 18 de abril, arremangándose para proteger y preservar nuestro hermoso entorno local.

El impacto: Por Números

La dedicación de los miembros de nuestra comunidad llevó a resultados sólidos en calles locales, parques y espacios abiertos como el lago Los Carneros.

• 62 voluntarios apasionados dieron un paso adelante para actuar.

• Se retiraron con éxito 386 libras de basura de nuestros ecosistemas locales.

• El 72% de los residuos recogidos eran materiales reciclables (incluyendo vidrio, metal y plástico), como se descubrió durante una auditoría interactiva de voluntarios de residuos.

• 54 vehículos participaron en la vecina entrega gratuita de objetos voluminosos en Westmoreland Place.

• Se desecharon de forma segura 8,000+ libras de residuos voluminosos, incluyendo sofás, muebles de madera e incluso un piano roto.

Educación, trabajo en equipo e inspiración a la próxima generación

Un enorme agradecimiento a nuestro Capitán del Evento, Tidy Seas, que fomentó la participación comunitaria y preparó a todos para el éxito proporcionando equipo esencial de seguridad, incluyendo guantes, recogedores de basura, cubos y chalecos de alta visibilidad.

El evento trató tanto de educación como de acción. Junto a la limpieza, los asistentes exploraron puestos informativos organizados por defensores locales de la sostenibilidad: Biblioteca del Valle de Goleta, la División de Sostenibilidad de la Ciudad de Goleta, Less Is More, Mission Refill y MarBorg Industries.

La conclusión más inspiradora fue la fuerte presencia de nuestra comunidad y nuestras familias. Kui Xu, ingeniero civil principal de la ciudad de Goleta, se ofreció voluntario para ayudar al personal y señaló: “Fue estupendo ver a familias enteras colaborando como voluntarias.” Los defensores medioambientales locales destacaron a quienes involucran a los niños en el proceso de limpieza y que hacerlo divertido es la mejor manera de inculcar hábitos de gestión ambiental para toda la vida.¡Sigamos en buen hora!

Con el Día oficial de la Tierra mañana, 22 de abril, no hay mejor momento para comprometerse a proteger nuestro planeta durante todo el año. Así es como puedes seguir marcando la diferencia:

1. Recógelo: Ayuda a mantener la limpieza de Goleta haciendo que la recogida de arena forme parte de tus paseos y aventuras diarias por el barrio.

2. Enciérralo: Asegura que tus propios residuos se mantengan contenidos en casa manteniendo las tapas de la basura y los contenedores bien cerrados cuando no los uses.

3. Únete de nuevo: ¡Estate atento al próximo evento de Embellece Goleta, que tendrá lugar en julio de 2026 para celebrar el Julio Sin Plástico!

Gracias, Goleta, por venir, trabajar duro e inspirarnos a todos. Juntos, todos estamos ayudando a Mantener Goleta Hermosa.

¡Gracias al voluntario Nate Cannon Photography por las fotos!