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SANTA BÁRBARA, CA – 20 de abril de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara invita a los miembros de la comunidad a ayudar a dar forma al futuro de la frente costera mediante la participación en una breve encuesta comunitaria y la asistencia a próximas jornadas informativas sobre las posibles opciones del Plan de Adaptación Costera (Waterfront Adaptation Plan). La encuesta comunitaria permanecerá abierta hasta el 18 de mayo. El plan tiene como objetivo abordar el aumento de las inundaciones costeras y la erosión durante los próximos 30 años, al mismo tiempo que mejora el acceso a las playas, la recreación, la navegación y los hábitats a lo largo de la frente costera de la Ciudad, desde Leadbetter Beach hasta East Beach. La participación de la comunidad será fundamental para perfeccionar estas opciones a medida que se desarrollen en un borrador del Plan de Adaptación Costera, cuya publicación se prevé para la primavera de 2027.

“Esta es una oportunidad importante para que nuestra comunidad ayude a guiar cómo protegemos y mejoramos la frente costera de Santa Bárbara para las futuras generaciones”, dijo Mike Wiltshire, director del Waterfront (Waterfront Director). “Invitamos a todas las personas a participar y compartir su perspectiva sobre este valioso recurso”.

La Ciudad también organizará una serie de jornadas informativas para compartir información del proyecto y recopilar comentarios de la comunidad. Cada sesión comenzará con una breve presentación, seguida de oportunidades para aportar opiniones. La reunión virtual se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo. Por favor, regístrese con anticipación a través de Zoom para recibir el enlace de la sesión.

Jornada informativa del Plan de Adaptación Costera: Faulkner Gallery

Miércoles, 29 de abril de 2026

De 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Biblioteca Central, Galería Faulkner (40 E. Anapamu St.)

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Jornada informativa del Plan de Adaptación Costera: Santa Barbara Maritime Museum

Jueves, 30 de abril de 2026

De 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Santa Barbara Maritime Museum (113 Harbor Way)

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Jornada informativa virtual del Plan de Adaptación Costera

Miércoles, 6 de mayo de 2026

De mediodía a 1:00 p.m.

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Zoom – Registro Requerido

El Plan de Adaptación Costera evaluará una variedad de estrategias que reduzcan los riesgos de inundación, atiendan la erosión de las playas y mejoren la experiencia general de la frente costera. Esto incluye estrategias como la creación de senderos elevados para peatones y bicicletas, la protección del puerto y la reubicación de algunos estacionamientos y otros activos para conservar la playa de arena.

Para participar en la encuesta, conocer los próximos eventos informativos y obtener información adicional, visite el Plan de Adaptación Costera (SantaBarbaraCA.gov/WaterfrontAdaptation).