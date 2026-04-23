Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CALIF. – CycleMAYnia regresa este mes de mayo con más de 30 actividades ciclistas organizadas por la comunidad en todo el condado de Santa Bárbara, ofreciendo a los residentes de todas las edades oportunidades para montar en bicicleta, aprender y conectarse durante el Mes Nacional de la Bicicleta 2026.

La celebración, que durará todo el mes, comienza con el Día de la Tierra de Santa Bárbara, los días 25 y 26 de abril en el Parque Alameda. Visite el puesto de la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG por sus siglas en inglés), cerca del servicio gratuito de estacionamiento de bicicletas, para obtener detalles del evento y conocer las actividades programadas a lo largo del mes.

El tema de CycleMAYnia de este año, “Pedal Forward” (Pedalear Hacia Adelante), celebra cómo el ciclismo crea momentos de alegría compartida que unen a personas de todas las edades, orígenes y experiencias.

“CycleMAYnia facilita que la gente salga a montar en bicicleta, con eventos que se celebran en comunidades de todo el condado”, afirmó Marjie KIRN, directora ejecutiva de la SBCAG. “Hay algo cerca para todos, sin importar dónde vivan”.

Los eventos se llevarán acabo desde Cuyama hasta Carpinteria, y abarcan desde paseos familiares y búsquedas del tesoro hasta talleres de seguridad, visitas guiadas y actividades para ir en bicicleta al trabajo y a la escuela.

El calendario completo de eventos está disponible en CycleMAYnia.org, donde los residentes pueden explorar las actividades que se llevan a cabo en todo el condado y encontrar paseos y eventos cerca de donde trabajan y viven. Los participantes también pueden informarse sobre cómo participar para ganar una bicicleta eléctrica AIMA Big Sur, patrocinada por E Bikery, asistiendo a cualquier actividad destacada.

También se invita a los empleadores locales a participar en una competición amistosa a nivel del condado que premia el uso de la bicicleta para ir al trabajo.

“Las empresas y los empleadores locales pueden unirse al Desafío Ciclista de todo el condado en SmartRide.org, donde organizaciones de todos los tamaños forman equipos y compiten registrando sus desplazamientos en Bicicleta”, dijo Aaron Bonfilio. “Los mejores equipos ganarán un trofeo al estilo de la Copa Stanley en la final de CycleMAYnia el 31 de mayo en la playa de Goleta”.

Para apoyar a CycleMAYnia, los ciclistas que vayan en bicicleta hasta el autobús podrán viajar sin pagar durante todo el mes en los servicios de ruta fija de todo el condado. Entre las agencias participantes se encuentran el Distrito Metropolitano de Transporte de Santa Bárbara, el Transporte Regional de Santa María, el Transporte de la Ciudad de Lompoc, el Transporte del Valle de Santa Ynez, Clean Air Express y el Coastal Express de la Comisión de Transporte del Condado de Ventura.

Los usuarios pueden subir sus bicicletas (si el espacio lo permite) y viajar sin costo alguno, lo que facilita combinar el uso de la bicicleta y el transporte público para los desplazamientos diarios y los eventos.

Cycling Without Age también regresa, ofreciendo paseos gratuitos en triciclos con conductor para personas con movilidad reducida. Se requiere reservar con siete días de anticipación; cada triciclo tiene capacidad para dos pasajeros en un asiento corrido o un usuario en silla de ruedas, lo que amplía el acceso a las actividades de CycleMAYnia.

CycleMAYnia es una iniciativa de colaboración entre entidades públicas y organizaciones privadas, respaldada por la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara y financiada por la Medida A —el impuesto sobre las ventas de medio centavo para el transporte en todo el condado— y patrocinadores locales. Para obtener más información, visite CycleMAYnia.org o póngase en contacto con SBCAG al (805) 600-4477 o en info@sbcag.org.

HISTORIA DE CYCLEMAYNIA

Fundada en 2009, CycleMAYnia comenzó como una iniciativa comunitaria de intercambio de ideas para impulsar una cultura ciclista más sólida en el condado de Santa Bárbara. Inspirada por eventos y programas en comunidades fuera del condado de Santa Bárbara, la SBCAG involucró a organizaciones comunitarias y a la comunidad ciclista como socios para crear y gestionar conjuntamente un calendario dinámico de actividades que celebran el Mes Nacional de la Bicicleta cada mayo. Desde entonces, CycleMAYnia ha ampliado el acceso al ciclismo, llegando a nuevos ciclistas y a comunidades más diversas en todo el condado, y conectando a las personas con la alegría y los beneficios de andar en bicicleta.