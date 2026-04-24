Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

A large crowd of attendees gathers on the expo floor for the 4th Annual Senior Expo | Credit: Courtesy

Attendees visiting information tables | Credit: Courtesy

A community member receiving a free hearing screening from the Greater Goleta Santa Barbara Lions Club | Credit: Courtesy

Community members enjoying a free lunch provided by La Hacienda at the Senior Expo. | Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 24 de abril de 2026 – Cientos de personas mayores locales ya conocen los recursos y servicios que les ayudarán a prosperar tras asistir al mayor Expo para Mayores de la ciudad hasta la fecha, el jueves 23 de abril de 2026, en el Centro Comunitario de Goleta. El centro estaba lleno de actividad, ya que más de 300 asistentes y 48 proveedores se conectaron y conocieron las distintas organizaciones y grupos disponibles para personas mayores.

La directora de Servicios Vecinales, JoAnne Plummer, dijo: “La Expo para Mayores de este año, nuestra cuarta y más grande, fue simplemente increíble. Ver a nuestros mayores, cuidadores y familias todos en un mismo lugar—riendo, aprendiendo y apoyándose mutuamente—fue increíblemente especial. Nos recuerda lo fuerte y solidaria que es realmente nuestra comunidad de Goleta.”

La Expo para Mayores incluyó:

• Acceso a recursos esenciales: Programas y servicios locales relacionados con la atención sanitaria, el bienestar, la vivienda, el ocio, el transporte y más.

• Consejos para el envejecimiento saludable: Consejos prácticos y herramientas para apoyar el bienestar físico, mental y social.

• Conexiones comunitarias: Una oportunidad para conocer gente nueva, fortalecer redes sociales y relacionarse con organizaciones que atienden a la población mayor de Goleta.

• Apoyo para cuidadores y familias: Información valiosa y apoyo para quienes cuidan de personas mayores.

• Ideas para un estilo de vida activo: Un entorno animado y acogedor que resalta la importancia de mantenerse activo, comprometido y conectado.

Como recordatorio, hay un Programa para Mayores en el Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue) abierto a cualquier persona de 55 años en adelante. Hay varias actividades y oportunidades para participar, incluyendo danza, música, ejercicio y salud, asesoramiento y servicios de restauración. Para más información y consultar el calendario mensual, visita la página web de la ciudad en http://www.CityofGoleta.gov/SeniorProgram. Para cualquier pregunta, por favor envíe un correo electrónico a seniorprogram@cityofgoleta.gov.

Gracias a todos los que formaron parte de que la Expo para Mayores 2026 fuera un éxito.