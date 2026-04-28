Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Carpintería, o “CIRC”, una organización bilingüe sin fines de lucro fundada en la primavera de 2025, publicó hoy los resultados de una encuesta realizada a negocios locales, oficinas y centros de trabajo agrícolas en el Valle de Carpintería, ubicado en el condado de Santa Bárbara, California, y envió copias de su informe a la Ciudad de Carpintería. La Ciudad fue el principal financiador de la encuesta empresarial. El Fund for Santa Barbara (visite fundforsantabarbara.org) brindó apoyo financiero adicional.

La encuesta fue diseñada para evaluar el impacto de la actividad de ICE en la economía del Valle de Carpintería, que depende en gran medida del turismo, la agricultura y la mano de obra inmigrante.

Durante el mes de marzo, se encuestó a negocios locales sobre el impacto de las redadas de ICE en la contratación de trabajadores, el ausentismo, las ventas y la moral del personal. También se preguntó a dueños de negocios, gerentes de oficina y representantes de empleados si se sienten suficientemente informados sobre cómo interactuar con agentes de ICE en caso de que se presenten en sus establecimientos. La encuesta también indagó qué servicios e información serían útiles.

Una clara mayoría de los encuestados (78%) informó que sus negocios, trabajadores o clientes se han visto afectados negativamente por la actividad de ICE o por el temor a ICE, con un 40% señalando impactos significativos y un 38% reportando efectos moderados.

Más de la mitad de los encuestados dijo haber perdido clientes o ingresos. Además, el 47% de los negocios reportó un aumento en el estrés y problemas de moral entre los empleados, mientras que el 36% indicó que los trabajadores tenían miedo de acudir a trabajar. Las interrupciones operativas (24%) y las dificultades para contratar o retener personal (22%) ilustran aún más la presión que enfrentan los negocios. Una proporción menor pero significativa (9%) informó que empleados redujeron sus horas de trabajo o dejaron sus empleos por completo.

El 40% de los encuestados reportó algún nivel de impacto financiero, incluyendo un 29% que estimó pérdidas menores a $50,000, y porcentajes menores que reportaron pérdidas superiores a $50,000 o incluso $250,000. Además, el 7% de los negocios estimó caídas sustanciales en ingresos de entre 30% y 50%, lo que indica que los efectos económicos de la aplicación de leyes migratorias han sido severos para algunos.

Los resultados reflejan los hallazgos de investigaciones realizadas en otros lugares. El Los Angeles Times, en un artículo publicado el 1 de enero de 2026, informó que datos semanales analizados por expertos de la Universidad de California en Merced muestran que el impacto de las redadas federales en la economía de California fue “contundente”. (https://www.latimes.com/california/story/2026-01-01/immigration-raids-california-job-losses-analysis)

Los ingresos fiscales han disminuido casi un 30% en muchas ciudades de California que dependen de la mano de obra inmigrante, según la organización de noticias sin fines de lucro y no partidista CalMatters. (https://calmatters.org/economy/2025/11/immigration-california-farms/)

La supervisora del proyecto, Isa Alarcón, ex galardonada como Joven Carpinteriana del Año y recién graduada universitaria, reclutó y capacitó a varios pasantes de medio tiempo remunerados para llevar a cabo la encuesta. Todos eran jóvenes bilingües que crecieron en Carpintería o tenían vínculos familiares cercanos con la comunidad.

El informe de CIRC sobre la encuesta, así como las recomendaciones de la organización sobre acciones que la Ciudad podría tomar para atender las necesidades de empleadores y empleados locales, está disponible a solicitud.

La misión de CIRC es apoyar, proteger y defender los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas inmigrantes en Carpintería y comunidades cercanas mediante educación, ayuda mutua, recursos y colaboración con individuos, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales.